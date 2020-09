El 90.16% de las startups necesita financiamiento para crecer

Existen inversionistas bolivianos que apoyan a los emprendimientos tecnológicos.

Prensa Souza Infantas

Según los resultados obtenidos en el Mapeo del Ecosistema de Tecnología Digital 2020, el 90.16% de las startups que actualmente se encuentran activas en el país requieren financiamiento para crecer. De este porcentaje, el 34.2% necesita una inversión entre $us 50.000 y $us 250.000 para desarrollarse, mientras que el 24.7% demanda un financiamiento de entre $us 10.000 y $us 50.000.

Pero, ¿en qué se emplea este financiamiento? Según los resultados del estudio, las 160 startups lo usan para contratar profesionales en desarrollo de software (producto), profesionales en marketing y para expandir sus operaciones a otras ciudades e, incluso, países.

La investigación que realizaron en conjunto la Fundación para la Producción (FUNDA-PRÓ), Fundación Solidaridad y Desarrollo Sostenible (Solydes), Fundación Emprender Futuro y BIM Asset Management describe que un emprendimiento está listo para obtener financiamiento cuando tiene clara su oportunidad en el mercado, conoce cuáles y cómo son sus clientes, el producto o servicio y, además, tiene un crecimiento acelerado.

Las opciones de obtener recursos dependerán del estado de “madurez” del emprendimiento y de las políticas de los inversionistas. Los recursos existentes en Bolivia actualmente pueden ser capital de operación, smart money, capital semilla o inversión ángel.

La investigación también devela que existen tres instituciones bolivianas que invierten en startups enfocadas en tecnología, y también en tecnología verde. Buscan startups con alto potencial de crecimiento, expansión y escalamiento a nivel regional (Latinoamérica) y global, con alta replicabilidad en otros mercados, o emprendimientos con equipos sólidos de alto nivel o tracción demostrada. Estos inversionistas son Escalatec S.A., Santa Cruz Angeles y Panamerican Investments S.A.

También apoyan a los emprendimientos los Fondos de Inversión Cerrados o Grupos Empresarios de Inversión que financian en la etapa de crecimiento y maduración. Además, existen empresas privadas que apuestan por la colaboración e inversión en startups que agreguen valor a su núcleo de negocio. Muchas de ellas se encuentran en el Sector Financiero, Salud y Telecomunicaciones.

Los datos que se encuentran en el Mapeo se pueden descargar de forma gratuita en la web https://mapeoticbolivia.org/mapeo-2020