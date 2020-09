El Comité Electoral de la FBF define el caso Costa

Campeones

viernes, 11 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidirá si el presidente de Always Ready, Fernando Costa, cumple los requisitos para ser candidato a la presidencia de esta entidad, según Jaime Cornejo, del comité ejecutivo de la federación.

“Todos tienen aspiraciones legítimas de acceder e ir en lugar de César Salinas (+). No nos corresponde a nosotros emitir criterio si cumple o no, el comité electoral es el que emitirá ese criterio técnico y legal, y si ese comité ve que no cumple, actuará en consecuencia e inhabilitará. No corresponde al comité ejecutivo decidir el tema”, subrayó Cornejo al Equipo Deportivo.

El artículo 38 del estatuto, en su numeral 4, menciona que las condiciones para ser electo como presidente del comité ejecutivo se requerirá “ser o haber sido presidente o vicepresidente de un club de la división profesional o de una asociación de la división de aficionados durante cuatro años continuos o discontinuos de los últimos diez años, antes de ser propuesto como candidato, y/o ser o haber sido presidente o vicepresidente de la FBF, dentro de los últimos diez años, antes de ser propuestos como candidatos

En cambio, Fernando Costa fue contundente al afirmar que “en ambos estatutos exigen que uno debe haber sido presidente o vicepresidente de un club de primera división o presidente de una asociación por cuatro años consecutivos o discontinuos de los últimos diez. Always Ready es un club de la primera división del fútbol boliviano y el presidente Costa es presidente cinco años de esa institución.