El Congreso de Perú debate la destitución del presidente Martín Vizcarra

La moción de censura fue firmada por 95 de los 130 miembros del Congreso, que necesita 87 votos para cesar al mandatario. Lo acusan de corrupción por contratar al cantante Richard Swing como asesor gubernamental.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra (REUTERS/Guadalupe Pardo)

El Congreso de Perú comenzó a debatir este viernes una moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral”, en el marco de una sorpresiva crisis política en medio de la pandemia del coronavirus.

Vizcarra, quien asumió el poder en marzo de 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pabo Kuczynski, de quien era vicepresidente, quedó el jueves contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato con un cantante. El escándalo estalló con la difusión de unos audios del mandatario.

“No voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo Vizcarra el jueves en la noche en un mensaje por televisión, pero poco después seis de los nueve partidos con representación en el Congreso anunciaron la presentación de la moción para declarar la “vacancia” de la presidencia.

“Estamos ante un complot contra la democracia”, impulsado por grupos que buscan evitar que se apruebe una reforma que saca de carrera a candidatos que tengan sentencias judiciales, aseguró Vizcarra, quien ha conseguido alto apoyo popular por su cruzada contra la corrupción.

La moción recuerda dos iniciativas similares presentadas contra Kuczynski en diciembre de 2017 y marzo de 2018, que llevaron finalmente a la renuncia del ex banquero a la presidencia de Perú.

“Declárase la vacancia de la presidencia de la República y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución del Perú”, dice la moción, firmada por 95 de los 130 miembros del Congreso.

El Congreso necesita 87 votos para destituir a Vizcarra, que carece de partido y bancada.

Si es destituido, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumiría el poder por el resto del actual mandato, que culmina el 28 de julio de 2021.

Perú, que ha padecido varias crisis políticas en los últimos años, es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus en el mundo, con más de 710.000 contagios y 30.344 muertos.

La manzana de la discordia es Richard Cisneros, alias Richard Swing, un cantante al que el gobierno contrató como conferencista y animador, y que alardeaba en medios de haber sido asesor del gobierno.

El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura le había ofrecido en plena pandemia contratos presuntamente irregulares por 10.000 dólares a Cisneros, un artista poco conocido del medio local.

Fuente: Infobae.com (Con información de AFP)