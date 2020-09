El cuento de las encuestas

Dante Napoleón Pino Archondo

Al conocer estas encuestas los comentarios llovieron. En realidad, la intención del voto desespera a unos y hace sonreír a otros. Los desesperados miran ese 26,2 por ciento y no pueden creer que un grupo de bandidos que destrozaron la Republica en 14 años tenga votos. Los que sonríen miran el voto de los que siguen y reafirman su convicción de que esos 14 años fueron una locura propia de Evo Morales y quieren que se repita ad infinitum.

Es la gente. Esa que sale a las calles a pelearle a la vida, Esa que lee algún periódico y se cree letrada o esa que busca las licitaciones para tener un negocio, o que espera ese día pueda concretar alguna venta con el Gobierno y una gran mayoría que sale a su trabajo preocupada por llegar a fin de mes. Es la gente.

En medio de un encierro forzado, con las esperanzas de recuperar el trabajo o de ver pedido el negocio y la angustia de no saber que puede ser el mañana, los electores apuestan a la ruleta de la esperanza. Hace muchos años que los bolivianos viven de esa ruleta y le van apostando su esperanza y su fe en un futuro mejor. Siempre pierden. Los políticos ganan. Son los dueños de la ruleta.

Por ejemplo, ahora, nos invitan a colocar nuestras fichas en las promesas que nos hacen. Nos dicen, cada quien, a su manera, que nos van a hacer ganar todo lo que perdimos y enloquecidos por que eso suceda apostamos todo lo que tenemos. ¿Qué probabilidades hay de que esto suceda?

Ninguna. Simplemente porque esas promesas son mentiras. Mentiras para ganar. De eso se tratan las elecciones. De inducir el voto con promesas que son mentiras. Veamos con hechos: cuando afirman muy serios que ellos tienen un «plan». ¿Tienen? cuando nos hablan de convertir a Bolivia en un paraíso ecológico, o digital, o cuando dicen que van a crear 600 mil o millones de empleos, o cuando repiten que van a industrializar el gas, el litio, o lo que sea y desgranan cifras y estadísticas que respaldan sus aseveraciones, para demostrar que saben. No tienen ningún plan, solo repiten lo que sus «asesores» les dan. Al final todo eso no importa. En realidad, nada de ello van a hacer. Se trata de convencernos para ganar.

Así que todo depende de cómo lo digan, con que sonrisa o con que gesto de confianza o con que convicción. Claro hay un grupo social al que todo eso le importa menos que al candidato. Son los que se conocen como el «núcleo duro». Quieren ganar porque así tienen asegurado un empleo en la burocracia del Estado. No saben hacer nada más que sellar papeles o pedir coimas y están dispuestos a ir a gritar consignas a las calles.

La victoria de unos será la noche oscura y sin estrellas de los otros. La verdad es que no importa quien gane porque esa oscuridad vendrá igual. Pensamos un poco. ¿Si ellos nos mienten para ganar nuestro voto qué importancia tienen nuestras esperanzas o deseos?

Por eso de nada valen los análisis por muy sesudos que sean para explicar el 26 por ciento del MAS y el 17 de CC y peor el 10 o el 6 por ciento de Creemos. Son datos que no sabemos cómo se obtuvieron, son preguntas hechas por alguien con la intención de recibir una respuesta inducida.

Sobre esta base se tejen conjeturas, se expanden ilusiones y se encienden pasiones.

Lo cierto, ¿quieren escuchar?, es que se viene una tormenta que nos dejará sin techo para cobijarnos. Y de eso nadie quiere hablar. Es que decir la verdad no otorga votos, los ahuyenta. ¿No es así como tratas a los niños?: no les dices la verdad para no asustarlos. Es mejor contarles un cuento de hadas y príncipes valientes para que se duerman tranquilos. Eso están haciendo ahora.

Bueno duerman bien y sueñen con las mentiras que escucharon. Pero al despertar deberán volver a la realidad. A la pesadilla de la incertidumbre y al consuelo de la esperanza.