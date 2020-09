El enojo de Mesa en la TV de El Alto: ¿Es un programa de candidatura o de historia manipulado?

Fuente: Página Siete Digital

El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no pudo ocultar su enojo en una entrevista que le hicieron el fin de semana desde El Alto, cuando al enseñarle imágenes y declaraciones suyas de 2003 cuestionó al conductor si el programa era para entrevistar a candidatos o era uno de «historia manipulado».

La molestia de Mesa comenzó a los 10 minutos de emisión de El Alto Decide, un espacio de entrevistas a los candidatos que se difunde por el canal 25 del canal de televisión de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

En la sección «Dichos y hechos», el candidato vio un recuento de algunas de sus declaraciones y apariciones públicas de 2003, cuando asumió el poder como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Después de la presentación del resumen de hechos de su gestión en ese mandato, se le pidió que comente las imágenes que había visto. Mientras lo hacía, en pantalla dividida, junto al candidato se veía la secuencia de imágenes que Mesa debía comentar. Cuando comenzaba a hacerlo, se interrumpió para pedir que se muestre a pantalla completa lo que ya se había visto.

El conductor le preguntó si estaba enojado. «No, por favor, cómo voy a estar molesto, en absoluto… me encanta el sentido histórico que tienen. Lo que pasa es que repetir dos, tres, cinco veces la misma imagen puede aburrir a la teleaudiencia, pero estoy encantado de la vida», respondió Mesa.

Unos minutos después, la producción presentó el sondeo de opinión sobre cómo los alteños perciben la candidatura del exmandatario.

«Hace tiempo, cuando estaba con el Goni, ha tenido su oportunidad. Ha renunciado, yo no sé por qué quiere volver». «Esa vez de la Guerra del Gas ha matado tanta gente… tenemos presente todavía». «Es un masacrador, corrupto, discriminador». «Una vez ya nos ha abandonado tal vez lo puede volver a hacer, no hay confianza». «No entiendo con qué cara puede candidatear», fueron algunas de las respuestas que se obtuvo de las personas que participaron del sondeo.

Cuando el conductor le pidió que comente los testimonios de los entrevistados, Mesa reaccionó con molestia y se tomó varios minutos para responder a sus detractores.

«Mi compromiso con El Alto ha sido un compromiso que he cumplido rigurosamente hasta el último día (…). Lo que mí me parece increíble es que se le haya mentido a la gente de El Alto de la manera en que se le ha mentido. Decir que yo tengo que ver con esas masacres, con esa responsabilidad, cuando mi ruptura (con Goni) fue total (…). Aquí es una cosa maravillosa establecer y decir ‘el señor Mesa es un masacrador’. ¿Dónde está la prueba? ¿Basta con decirlo, con establecer una línea de conducta con opiniones de personas a las que se les ha adoctrinado durante 14 largos años? Mintiendo sobre mi gobierno, sobre lo que hice», manifestó.

Al cabo de unos segundos, el exmandatario declaró que tiene que escuchar las acusaciones «como si yo tuviera alguna responsabilidad en eso», para después dar paso al conductor del espacio, quien le preguntó qué opinión tenía.

«A mí lo que me parece es que no puedes hacer un programa de una hora y media durante las cuales la mitad del programa es ‘recuerda usted cómo renunció, recuerda usted cómo que usted ha hecho…’. Estamos hablando del futuro o estamos hablando del pasado. Yo no tengo problema en responder todo lo que se me pregunta con claridad. Qué pregunta es esa: ‘Dígame por favor la verdad’. Supones que voy a responder con una mentira, una persona que ha hecho 25 años de servicio en el periodismo no sabe lo que es la verdad o la mentira. Hay un elemento y un contexto en el que uno tiene que trabajar con un sentido de responsabilidad. Decir estamos hablando de un programa de candidatura o de un programa de historia manipulado.