El Jardín Botánico y el zoológico reabren mañana, el ingreso será gratuito durante todo el mes

El Zoológico Municipal de Fauna Sudamericana y el Jardín Botánico Municipal tienen todo listo para recibir al público desde mañana, 10 de septiembre, de acuerdo al Decreto Municipal 31/2020. El retorno a la actividad de estos dos paseos se caracteriza por su horarios especiales y el ingreso sin costo para la población cruceña.

Marcelo Ruiz, director del zoológico, indicó que, a partir de mañana recibirán al público desde las 09:00. “Tenemos dos horarios. De martes a viernes se atenderá desde las 9:00 hasta las 15:00. Y los sábados y domingos, de 9:00 a 13:00. Todo septiembre el ingreso será de forma gratuita por el mes cívico de Santa Cruz», sostuvo.

Sin embargo, también existen restricciones de acceso a este bioparque, ya que solo no podrán ingresar más de 2.000 personas. Además, el zoológico tiene sus propios protocolos de bioseguridad y se recomendó a la población respetarlos con el fin de precautelar su salud y la de los animales.

Asimismo, los visitantes serán beneficiados con visitas guiadas, con grupos de 30 personas como máximo para que puedan recorrer los cuatro circuitos y no cruzar con los otros grupos, según Ruiz.

Mientras tanto, Darío Melgar, director del Jardín Botánico, informó que este espacio natural estará abierto los jueves y viernes de 9:00 a 15:00; y sábados y domingos de 9:00 a 13:00.

“El Jardín Botánico al ser un espacio amplio, tiene más de 200 hectáreas, no hay un límite de ingreso, está permitido que vayan las personas de todas las edades, pero las que no porten las medidas de bioseguridad no podrán ingresar», dijo Melgar.

En la entrada de estos dos centros se tomará la temperatura a los visitantes, se les aplicará alcohol en gel y se procederá a la desinfección correspondiente, según los protocolos sanitarios.