El Mallku y Branko Marinkovic hermanos separados al nacer

Andrés Núñez

Los primeros homínidos completamente bípedos del género Australopithecus evolucionaron en África hace 4 o 2.5 millones de años atrás, posteriormente estos evolucionaron al género Homo como el Homo Habilis hace 2.5 o 1.8 millones de años atrás, también habitando regiones África Oriental, posterior a ello el Homo Erectus hace 1.5 millones de años, habitando África y Asia, después el Homo Neanderthalensis hace 400 mil años habitando Asia y Europa Occidental para finalmente derivar en el Homo Sapiens Sapiens (humano anatómicamente moderno) hace más de 100 mil años, que ahora habita en todo el planeta.

Estudios científicos (como “GM allotypes in Native Americans: evidence for three distinct migrations across the Bering land bridge” y “Evidence of human occupation in Mexico around the Las Glacial Maximun” aceptados por la comunidad científica) afirman que los seres humanos no son originarios de América y está claro que el continente americano fue poblado por humanos provenientes de otros lugares según evidencia paleoantropológica y genética, todos los seres humanos son provenientes y migrantes de Siberia, en el extremo noreste de Asia.

Los primeros humanos ingresaron a América durante la última glaciación cuando fue posible el paso al nuevo mundo a través del estrecho de Bering hace aproximadamente 15 mil años, lo que significa que los primeros humanos ingresaron por Norte América para después migrar hacia Centro América y posteriormente a Sudamérica en un primer acto de colonización del continente, desarrollando culturas como los objiwas, cheroquis, navajos, apaches, mayas, wayuus, quechuas, aymaras, guaraníes y otros.

La colonización europea de América empezó a finales del siglo XV después que Cristobal Colón llegara en 1492, a partir de ahí el imperio español y el portugués iniciaron la colonización, posteriormente los británicos en 1608, franceses en 1609, holandeses en 1625, situación que podríamos llamar como un segundo acto de colonización.

Felipe Quispe Huanca más conocido como el “Mallku” nacido en Achacachi el 22 de agosto de 1942 de origen aymara, fundador del Movimiento Indigena Tupac Katari y el Ejercito Guerrillero Tupac Katari (EGTK) que busca la restauración del sistema de la época Incaica y Branko Marinkovic Jovićevic nacido el 21 de agosto de 1967 de origen croata, Ex Presidente del Comité Pro Santa Cruz, y todos los habitantes del continente americano objetiva y científicamente tenemos más cosas en común que diferencias.

Para empezar en el mundo solo existe una sola especie humana, todos somos Homo Sapiens Sapiens contando con las diferencias en el tono de la piel, ojos, cabello u origen, no existe otra especie, todos derivamos del mismo ancestro, todos tenemos como antepasado a los primeros homínidos que evolucionaron en el continente africano y vuelo a repetir, no existe otra especie humana.

En toda América lo único originario son la fauna y naturaleza, es decir todos los humanos somos y fuimos colonos de este continente, hace 15 mil años atrás solo existían animales y plantas en este territorio continental hasta que el ser humano empezó su proceso de colonización, solo que algunos lo hicieron a través del estrecho de Bering y otros lo hicieron por barco o por avión.

Esto es un llamado para que los bolivianos comencemos a tratarnos como iguales y convivir en paz, puesto que no existen diferencias de especie ni raza desde un punto de vista científico, y este es irrefutable hasta el momento. La pluralidad, multiculturalismo y las diferencias entre bolivianos son meramente subjetivas y están basadas en una historia tan reciente que es insignificante en comparación a los más de 4 millones de años que tiene la evolución de la especie humana.