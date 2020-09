El MAS anuncia que no aprobará más créditos externos

Nacional

jueves, 24 de septiembre de 2020 · 16:14

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El senador Omar Aguilar (MAS) anunció este jueves que el Legislativo, controlado por el partido azul, no aprobará ningún crédito externo mientras el Ejecutivo no pague el Bono contra el Hambre de mil bolivianos mientras el Gobierno afirma que la norma promulgada por la presidenta del Senado, Eva Copa, no tiene financiamiento.

“Si no se aprueba este bono en favor de la población, sino se aprueba este bono de mil bolivianos, para que las familias puedan subsistir algunos días más antes de que se cambie el Gobierno, no se va aprobar un solo crédito más”, afirmó el senador Aguilar en radio Panamericana.

El Gobierno afirmó este miércoles que no hay recursos económicos para el pago del Bono contra el Hambre. “No sabemos de dónde lo vamos a sacar”, informó a Página Siete el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, y aseguró que “nosotros sólo hemos cumplido el procedimiento, pero no hay recursos con qué pagar”, en referencia al Decreto Supremo 4345, que reglamenta la Ley 1330 del Bono contra el Hambre.

El Legislativo no aprueba dos créditos, uno de 254 millones de dólares, proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el otro de 450 millones de dólares del Banco Mundial (BM), que son demandados por el Ejecutivo.

“Nosotros somos claros, mientras el Gobierno no se comprometa con el pueblo para pagar este bono de mil bolivianos, no vamos a aprobar absolutamente nada, ni siquiera estos dos créditos para reponer los vacíos del Gobierno en el tema de la aprobación de algunos bonos”, dijo el senador Aguilar.

El legislador masista calificó de “tramposo” el DS 4345 porque “señala que todos los créditos que se aprobaron hasta hoy (en el Legislativo) no pueden ser utilizados en el pago del bono (Hambre)” y aseguró que es una muestra de que en el Ejecutivo “no tienen la menor intención de pagar el Bono contra el Hambre”.

Consideró que el Gobierno trunca el pago del Bono contra el Hambre porque es una iniciativa del MAS para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus, que derivaron en una crisis económica producto de la mala gestión gubernamental.

“Hoy tenemos para aprobar 704 millones de dólares, fácilmente esos recursos podrían garantizar el pago del Bono contra el Hambre. La pregunta es: para qué vamos a seguir aprobando créditos si el Gobierno se opone a entregarlos ahora que ya no son candidatos”, dijo Aguilar.