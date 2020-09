El MAS cambia jefatura de bancada en el Senado para fortalecer campaña

La bancada del MAS en el Senado decidió realizar cambios en su jefatura de bancada para fortalecer su campaña electoral con miras a las elecciones generales del próximo 18 de octubre.

El senador Omar Aguilar fue electo como nuevo jefe de bancada en reemplazo de su colega el senador, Efraín Chambi. Aguilar aseguró que se trabajará en las regiones del país para afianzar la campaña del Movimiento al Socialismo.

MAS bench changes Senate bench chief to strengthen election campaign

The MAS bench in the Senate decided to make changes to its bench chief to strengthen its election campaign with a view to the general election on October 18

Senator Omar Aguilar was elected as new bench chief replacing his colleague Senator Efrain Chambi. Aguilar assured that work will be carried out in the country’s regions to strengthen the campaign of the Movement to Socialism.

