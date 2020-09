El MAS dice que el Gobierno “busca excusas” para no pagar el bono Contra el Hambre

Fuente: Unitel

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del Movimiento Al Socialismo, dijo que el Gobierno está buscando pretextos para no aplicar la ley que crea el bono Contra el Hambre ya que no pueden argumentar que los dos créditos internacionales no pueden ser usados para pagar este beneficio cuando fueron tramitados para atender la emergencia provocada por el coronavirus.

“¿Para qué han venido estos créditos?” para la lucha contra el coronavirus y para los sectores más desposeídos y ahí está la solución que se ha optado y son los Bs 1.000 que beneficiará a 3.6 millones de bolivianos”, dijo Choque.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, anunció este jueves que se presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley que crea el bono Contra el Hambre por considerar que fue promulgado a pesar de que no tiene los fondos que garanticen su financiamiento.

Además se presentará una denuncia por la vía penal contra la presidenta del Senado, Eva Copa, por haber firmado una norma que plantea el uso de fondos de créditos internacionales que estaban destinados a otros gastos y a la lucha contra el coronavirus.

Lo que observa el Gobierno es que el financiamiento para hacer el pago del bono señalado en la ley plantea el uso de los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo cuando ambos préstamos fueron tramitados para otro fin.