El Municipal de El Alto recibió a Always Ready ‘vestido de blanco’

Nada los detiene. Los futbolistas de Always Ready se entrenaron este viernes, en el estadio Municipal de El Alto que los esperó ‘vestido de blanco’ –cayó una nevada desde tempranas horas de la jornada-. Se enfocan en el reinicio del torneo Apertura, aunque hasta el momento no hay fecha fijada para el mismo.

El director técnico del millonario, Eduardo Villegas, ordenó un trabajo liviano y corto que estuvo supervisado por el preparador físico, Jaime Jiménez. Los jugadores trotaron alrededor de la cancha, mientras admiraban el regalo que les dio la naturaleza en el escenario alteño.

Una vez cumplieron con la práctica, los deportistas empezaron a fotografiarse y los responsables de prensa a registrar la postal grupal.

Listos para los dos escenarios

Hasta el momento no existe una fecha oficial para que el campeonato local vuelva a entrar en acción, algunos equipos de la División Profesional todavía no se están entrenando y otros -como Wilstermann y Bolívar- ya están en plena competencia internacional. ¿Qué pasará? ¿Cómo se definirán los premios? Ante este panorama incierto, Villegas se mostró tranquilo, ya que es líder de la tabla –junto a The Strongest- y tiene un buen plantel para seguir buscando el título en cancha.

“Si es que se reinicia el torneo, sabemos que los partidos serán seguidos y nos estamos preparando para eso. Estaremos listos. Tenemos una buena cantidad de jugadores de calidad. La continuidad o no del campeonato lo define la dirigencia nacional. Nosotros estamos bien posicionados”, afirmó el técnico cochabambino.