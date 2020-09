El Tigre inicia concentración cerrada desde el lunes 14

Campeones

martes, 8 de septiembre de 2020 · 00:10

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El directorio de The Strongest comunicó anoche que su plantel profesional retomará sus entrenamientos desde el lunes 14 de este mes, “con el objetivo de encarar el torneo de la División Profesional”. Se informó, además, que los jugadores atigrados iniciarán una concentración cerrada por 15 días.

“Los integrantes del primer equipo, del cuerpo técnico y el personal de apoyo ingresarán a partir de la fecha mencionada en una concentración cerrada por el espacio de 15 días, cumpliendo las normas de bioseguridad y precautelando la salud de los mismos”, informó la dirigencia aurinegra.

Los aurinegros volverán a trabajar en conjunto luego de casi seis meses. Durante el receso por la pandemia, hubo jugadores como Fernando Martili que superaron lesiones. El brasileño, quien estuvo ocho meses alejado de las canchas, resaltó ayer que se recuperó de una operación en la rodilla izquierda.

“Ya me siento muy bien, luego de ocho meses de la cirugía. Ya estoy trabajando a la par del grupo desde hace dos meses. Venimos trabajando mucho por el Zoom. Ya me siento muy bien como para volver a las canchas ”, dijo Marteli durante una entrevista con el canal de Youtube de The Strongest.