El Tigre no tiene fecha para iniciar el encapsulamiento

miércoles, 16 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

El cuadro de The Strongest no inició el encapsulamiento que tenía planificado para el pasado lunes. El cuerpo técnico está a la espera de que los jugadores convocados a la Selección nacional retornen al conjunto para que arranque la concentración cerrada que se extenderá por dos semanas. Por el momento no existe una fecha para que se cumpla con esta planificación.

En principio se había anunciado que el trabajo a puertas cerradas debía iniciar el pasado lunes. En esa jornada comenzaron los entrenamientos, pero los jugadores retornaron a sus hogares.

En la víspera Campeones pudo constatar que los futbolistas no están concentrados en el Complejo Rafael Mendoza y un jugador, que prefirió quedar en el anonimato, señaló que no existe una fecha para que la plantilla se encapsule.

El principal motivo para que se haya tomado la determinación es que el entrenador Alberto Illanes quiere contar con la totalidad de sus futbolistas para realizar el trabajo, pero aún no hay una respuesta sobre los seleccionados.

El decano tiene 11 jugadores en el equipo de todos. José Sagredo, Gabriel Valverde, Saúl Torres, Carlos Áñez, Diego Wayar, Raúl Castro, Rudy Cardozo, Jhasmani Campos, Franz González, Alex Arano y Eduardo Demiquel se entrenan con la Verde bajo el mando del DT César Farías.

A ellos se suman los cuatro extranjeros que no llegaron al país, como el colombiano Harold Reina, el boliviano-argentino Maximiliano Ortiz y los uruguayos Gonzalo Castillo y Gonzalo Godoy.

En tanto, un dirigente de la entidad de Achumani aseveró que en las siguientes horas volverán a dialogar con el técnico Illanes para analizar la situación que se complica más con la posibilidad de que las clasificatorias al Mundial de Catar 2022 inicien en octubre.

Dijo que los aurinegros manejan varias alternativas, una de ellas solicitar que el torneo de la División Profesional se reinicie después de que pasen los juegos por las eliminatorias, pero nada está definido.

Los entrenamientos

Mientras tanto, el plantel de Achumani volvió a entrenarse ayer por la mañana en el Complejo Rafael Mendoza, la jornada tuvo un solo turno.

La labor del equipo estuvo bajo el mando del preparador físico Leandro Villarino.

“Nunca hemos dejado de entrenar, trabajamos muy bien vía Zoom, muy fuerte, y ahora lo hacemos en cancha y nos sentiremos mucho mejor”, dijo el delantero panameño Rolando Blackburn.

Añadió que mientras estaba fuera del país complementó su labor con el apoyo de un preparador físico, por lo que llega en buenas condiciones al inicio de labores.

“A nivel grupal tenemos un objetivo claro que es el título. En lo personal quiero seguir haciendo goles que es lo que me caracterizó”, reforzó.

Quien también se entrena con el equipo e Fernando Marteli, quien llega de superar una lesión.

“Estas dos semanas en La Paz me sirvió para readaptarme a la altura, estoy seguro que me ayudará mucho”, dijo.