El TSE tiene la «última palabra» sobre candidatura de Morales

Fuente: Página Siete

Pablo Peralta M. / La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la “última palabra” acerca de la habilitación o no de la candidatura del expresidente Evo Morales, coinciden un exmagistrado del Tribunal Constitucional y un exvocal electoral. Morales busca un curul en el Senado en representación de Cochabamba.

El tema adquirió relevancia después de que el martes, los dos vocales de la Sala Constitucional Segunda de La Paz empataran a un voto, uno a favor y otro en contra, respecto a la pretensión de Morales de ser postulante.

En los próximos días, un tercer vocal constitucional debe dirimir el empate, pero activistas y cívicos adelantaron que, si el fallo es a favor de Morales, habrá movilizaciones. No obstante, los expertos indican que la habilitación o inhabilitación de candidaturas es una competencia del TSE, institución que tiene la palabra final en ese tema.

“La sala constitucional no decide si se habilita o no se habilita a un candidato. Revisa la denuncia. Si verifica que efectivamente el TSE ha vulnerado el derecho, deja sin efecto el acto o la resolución impugnada y ordena que ese tribunal vuelva a emitir una nueva resolución sobre la problemática, respetando la Constitución Política del Estado (CPE), protegiendo los derechos… pero en definitiva, la última palabra, respecto a si se habilita o no a un candidato, la tiene el TSE, no la sala constitucional”, explicó a Página Siete el exmagistrado José Antonio Rivera.

El constitucionalista expresó que el registro de candidaturas y consiguientemente la habilitación o inhabilitación de las postulaciones es una competencia atributiva de la entidad electoral.

“Las decisiones del organismo electoral son irrevisables, inimpugnables, irrecurribles con la sola excepción de que, si infringen la CPE, lo que supone infringir un valor, un principio, vulnerar un derecho, es que puede ser sometido a control de constitucionalidad”, agregó Rivera, antes de subrayar que en una acción de defensa en ese ámbito la tramitación, la resolución le compete a la jurisdicción constitucional.

Gonzalo Lema, exvocal de la otrora Corte Nacional Electoral (hoy TSE), indicó a este medio que el único órgano que puede inscribir candidatos es el Órgano Electoral Plurinacional, cuyo máximo nivel es el TSE.

“El TSE es el rector del proceso electoral, desde sus inicios hasta su conclusión. Esa es su misión institucional como uno de los cuatro órganos del Estado. Si el MAS hizo la consulta a otro órgano del Estado lo hizo motivado por la garantía de los derechos constitucionales, pero de ninguna manera un órgano podría habilitar a Evo Morales como candidato, sino única y exclusivamente el Órgano Electoral”, explicó Lema.

La presidenta Jeanine Añez manifestó ayer que si Morales regresa será para enfrentar la justicia y a la censura social, “por todos los abusos que cometió” durante su gestión. El presidente del Colegio de Abogados de Oruro Saúl Fuentes sostuvo que el fallo debe enmarcarse en la CPE, y no estar de acuerdo con “intereses políticos”.