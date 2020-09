Elecciones FBF: la presentación de candidatos se cierra en nueve días

Los aspirantes a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que completarán la gestión del desaparecido César Salinas, deben ser presentados hasta el martes 29 de este mes. Tienen que ser propuestos por, al menos, cinco miembros delegados. El congreso ordinario electivo se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre.

El comité electoral de la FBF, encabezado por Limbert Cardozo, emitió una resolución en la que también detalla los requisitos para los candidatos a presidir el ente federativo hasta el 30 de septiembre de 2022, fecha en la que concluye la gestión que inició Salinas en 2018.

“Ser o haber sido presidente(a) o vicepresidente(a) de un club de la División Profesional o de una Asociación de la División de Aficionados durante cuatro años continuos o discontinuos de los últimos 10 años, antes de ser propuestos como candidato (a), y/o ser o haber sido presidente o vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, dentro de los últimos 10 años antes de ser propuestos como candidatos(as)”, es una de las exigencias para luchar por este cargo.

Otra de las exigencias son haber cumplido 30 años, contar con nacionalidad boliviana, no tener cargos económicos pendientes con ningún miembro ni con la FBF, no haber sido sancionado en los últimos 10 años por el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la FBF y no tener sentencia penal ejecutoriada por delitos de orden público.

Hasta el momento, solo el titular de Always Ready, Fernando Costa, fue propuesto para ser el máximo representante del balompié nacional. Tiene el apoyo de ocho clubes y de la Asociación de Fútbol de Potosí.

El 6 de noviembre se notificará a los candidatos que finalmente fueron habilitados, después de pasar por el proceso de verificación.

Calendario electoral

Martes 8 se septiembre: notificación de los miembros de la FBF

Sábado 19 de septiembre: publicación de la convocatoria del proceso electoral federativo

Martes 29 de septiembre: fin de presentación de candidatos

Miércoles 30 de septiembre: remisión de los candidatos a Conmebol (Tribunal de Ética) para el examen de idoneidad

Jueves 1 de octubre: inicio de plazo de examinación de candidatura

Miércoles 7 de octubre: fin de plazo de examinación de candidatura y notificación a los aspirantes

Jueves 8 de octubre: inicio de plazo de presentación de apelaciones

Sábado 10 de octubre: fin del plazo de presentación de apelaciones

Lunes 12 de octubre: remisión de actuados de las apelaciones a la Comisión Electoral de Apelaciones

Martes 13 de octubre: inicio de examinación de apelación

Sábado 17 de octubre: fin del plazo para examinación de apelaciones y notificaciones de las resoluciones a los solicitantes

Domingo 18 de octubre: remisión de actuados de apelación a la Comisión Electoral

Viernes 30 de octubre: fin del plazo para la entrega de resultados del examen de idoneidad de los candidatos a presidente de la FBF, por parte de Conmebol (Tribunal de Ética)

Viernes 6 de noviembre: envío del orden del día para el congreso ordinario y notificación oficial de los candidatos habilitados a presidente de la FBF a los miembros del congreso

Sábado 14 de noviembre: celebración del congreso ordinario para la elección de presidente de la Federación Boliviana de Fútbol

Sábado 14 de noviembre: proclamación del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol