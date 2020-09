Encuesta: 38,7 de la gente cree que los conflictos aumentarán tras los comicios

La encuesta de “Tu Voto Cuenta” muestra que el 38,7 por ciento de los bolivianos consultados considera que los conflictos sociales aumentarán después de las elecciones del 18 de octubre, mientras que el 34,8 por ciento piensa que será igual. Un 16,5 es optimista y cree que disminuirán y el 10 por ciento no sabe no responde.

La encuesta se llevó a cabo desde el jueves 3 de septiembre hasta el lunes 7 y alcanzó a 15.979 personas de los que 12.339 corresponden al área urbana y 3.640 al área rural. De esa cantidad, 9.508 encuestas se realizaron en línea y 6.471 fueron de manera presencial. El nivel de confianza de la encuesta es de 95%, con margen de error de 0,78% a nivel nacional.

En el área urbana, el 40,2 por ciento ve que aumentarán los conflictos, el 35 por ciento que seguirá igual, el 15,8 por ciento ve posible que puedan disminuir y el 9 por ciento no sabe ni responde.

En el área rural, el 33,9 por ciento cree que los conflictos seguirán igual, el 33,3 por ciento dice que aumentarán, frente al 19 por ciento que es optimista en sentido que podría disminuir y el 13,8 por ciento no saber ni responde.

RESPETO AL VOTO EN LAS URNAS

El 47,9 por ciento de los encuestados nivel Bolivia cree que su voto será respetado, el 33,8 por ciento dice que no será respetado y el 18,3 no sabe no responde.

En el área urbana, el 44,4 por ciento asegura que sí, será respetado; el 36,1 dijo que no y el 19,4 no sabe no responde. En el área rural, la seguridad de que el voto será respetado sube al 60 por ciento, 25,8 dice que no será respetado y el 14,2 no sabe no responde.

LA CAUSA: INTERESES POLÍTICOS

La misma encuesta lanzó la pregunta: ¿cuál considera que es la principal causa de los conflictos? El 70,7 por ciento asegura que son los intereses políticos, el 29,1 por ciento apunta a los intereses personales de dirigentes.

El 22,6 por ciento dice que son los conflictos provienen por causas de racismo y discriminación; el 20,6 por ciento por la crisis económica y pobreza; el 20,6 por ciento la falta de atención del Estado, 18,7 por ciento por falta de educación ciudadana, 10 por ciento por regionalismo urbano-rural y el 4 por ciento ve otra causa.