Encuesta: La mayoría siente que no hubo protección necesaria del Estado en los conflictos sociales

Fuente: erbol.com.bo

El 41,7 de los encuestados por “Tu Voto Cuenta” a nivel nacional, siente que durante los recientes conflictos sociales de agosto, no hubo protección necesaria del Estado y el 31,5 por ciento dice que se sintió desprotegido o abandonado.

El 19,4 por ciento de los encuestados en el área urbano y rural asegura que hubo la protección necesaria, el 2 por ciento vio mucha protección y un 5,4 por ciento no sabe y no responde.´

Según la encuesta, la gente del área urbana en un 42,8 por ciento dice que no hubo protección necesaria, 30 por ciento se sintió desprotegido o abandonado por el Estado, el 19,7 por ciento asegura haber sentido la protección necesaria, el 2,1 por ciento mucha protección y el 5,4 por ciento no sabe no responde.

En el área rural la sanción no cambia. El 37,8 por ciento dice que no hubo protección necesaria, 36,8 por ciento se sintió desprotegido o abandonado por el Estado, el 18,4 por ciento asegura haber sentido la protección necesaria, el 1,8 por ciento mucha protección y el 5,2 por ciento no sabe no responde.

La encuesta se llevó a cabo desde el jueves 3 de septiembre hasta el lunes 7 y alcanzó a 15.979 personas de los que 12.339 corresponden al área urbana y 3.640 al área rural. La ficha técnica indica que 9.508 encuestas se realizaron en línea y 6.471 fueron de manera presencial.

El nivel de confianza de la encuesta es de 95%, con margen de error de 0,78% a nivel nacional. Todo el operativo, desde la logística y capacitación, y se realizó desde el 7 de agosto hasta el 15 de septiembre.

Durante la primera quincena de agosto, los movimientos afines al MAS a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizaron un bloqueo nacional de caminos con marchas de protesta en algunas ciudades del eje troncal.

Los mayores de los afectados fueron los enfermos de coronavirus por el suministro de oxígeno e insumos médicos, mientras las ciudades empezaron a sufrir la escasez de alimentos a raíz del bloqueo de caminos.

El gobierno reportó al menos la muerte de unas 30 personas por falta de oxígeno y activó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el jefe de campaña del MAS Evo Morales por haber dirigido desde la Argentina la movilización que exigía elecciones el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, y contra el líder de la COB Juan Carlos Huarachi.