Envían a Chonchocoro a exmilitar que supuestamente ayudó a huir a Noemí

Seguridad

lunes, 7 de septiembre de 2020 · 22:59

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El Gobierno anunció este lunes que el exmilitar Rurig River Covarrubias, quien supuestamente ayudó a huir a Noemí a la Argentina y presunta pareja sentimental del expresidente Evo Morales, será enviado a la cárcel de Chonchocoro para cumplir su sentencia de 15 años por una violación a una menor discapacitada en 2013.

“Ya me ha llegado la resolución, está siendo traslado a Chonchocoro, como corresponde, este señor (Rurig River Covarrubias) tenía que purgar su condena en una cárcel de Tarija, que no iba durar horas, se iba escapar; he ordenado esta mañana que lo lleven a la cárcel de alta seguridad, un tipo como éste no puede estar en cualquier cárcel, tiene que estar en una cárcel de alta seguridad; nosotros tenemos que darle seguridad al país”, dijo Murillo, la tarde de este lunes.

Explicó que Covarrubias será enviado a Chonchocoro y no así al penal de Yacuiba, donde tiene una sentencia de 15 años. “Ha violado a dos menores de edad, una de ellas discapacitada, un asesino con un currículo digno de ser amigo de Evo Morales”, afirmó la autoridad en horas de la mañana.

Covarrubias fue denunciado por violación agravada en Yacuiba el 27 de diciembre de 2013. La víctima era una menor de 14 años con un grado de discapacidad del 72%. Desde entonces tiene una sentencia condenatoria de 15 años de privación de libertad en el centro de rehabilitación El Palmar (Yacuiba), según el reporte de Los Tiempos.

El exmilitar, según el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, tiene “condena de 15 años por el delito de violación, asimismo tiene una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, de la ciudad de Yacuiba (Tarija), por el mismo delito de violación a niño, niña, adolescente”.

En agosto de 2020, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, informó que integrantes de la familia de Noemí huyeron a Argentina con ayuda de un militar. Precisó que los padres de la supuesta pareja de la joven del expresidente Evo Morales escaparon el día en que se beneficiaron con detención domiciliaria, el chofer y dos personas, que fueron detenidos en una vagoneta de la Gobernación de Cochabamba, Nissan Patrol de color negro, en el municipio de Tiraque, Cochabamba.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), informó este lunes que su correligionario, el diputado Julio Huaraya, contrató a Covarrubias. “El diputado Julio Huaraya es el que ha contratado el servicio de este señor (Rurig River Covarrubias García)”, ratificó.

El sábado, el ministro Murillo afirmó Covarrubias tenía un sueldo de 18.800 bolivianos. Choque precisó que exmilitar ejercía como asistente de gestión pública con un sueldo de 5.500 bolivianos.