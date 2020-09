¿Es «yeta» en política? Samuel responde

«Ya quisieran tener mi suerte muchos» replica el exitoso empresario y líder politico de Unidad Nacional (UN), al responder con buen humor a los memes que abundan en redes sociales sobre su reciente «fracaso» para llevar a buen puerto la candidatura de Juntos, donde acompañaba a la presidenta Jeanine Áñez.

eju.tv

En su dilatada carrera política Samuel Doria Medina intentó en varias elecciones llegar a la presidencia de Bolivia y en ésta última tampoco le fue bien como candidato vicepresidencial, por cuanto, Juntos se bajó de la carrera electoral con el propósito de no dividir el voto en la población y a fin de evitar el retorno del MAS al gobierno.

» El éxito no lo veo con un cargo, lo veo si contribuyo a la democracia y al desarrollo del país», comentó Samuel al ser consultado por Jimena Antelo del programa No Mentirás, sobre su última retirada de la contienda electoral. «Para mi los cargos, las candidaturas son un vehículo, pero no son el norte», apuntó al responder con ironía a las bromas que generan sus frustradas intervenciones en pos de la silla presidencial.»Ya quisieran tener mi suerte muchos», dijo el exitoso empresario, aunque aclaró que no mide sus triunfos por el dinero.

Doria Medina invocó a los políticos que están en carrera a pensar en el país y a tener una actitud de desprendimiento (como la tuvo él en varias ocasiones) para evitar mayores males al país. No deben olvidar que «si gana Luis Arce, al dia siguiente Evo Morales estará en Bolivia para cobrar revancha», advirtió.

Los bolivianos deben votar con conciencia dijo, al advertir que muchas veces «hemos llegado al borde (del desastre) pero no cometemos suicidio nacional». Si Mesa esta arriba hay que apoyarlo y si Camacho lo supera debe darse la misma situación, «pero si los dos quieren ser primeros, no va a ser ninguno» y le darán el triunfo al MAS en primera vuelta, sentenció.

Doria Medina dijo que hay que esperar los resultados de las próximas encuestas para tomar decisiones, pero insistió que uno de los dos candidatos, Carlos Mesa o Fernando Camacho, debe bajarse de la carrera electoral, el que esté segundo debe recibir el apoyo del tercero. Es la única salida para cerrarle el paso al MAS, concluyó. (eju.tv /l.m.)

Lea también: Samuel con otra millonaria inversión en Santa Cruz, compró la exmansión de Banzer en $us 10 MM