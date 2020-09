Esta es la nueva economía nacional que proponen los presidenciables

Desde reformas laborales hasta la explotación del litio, entre las propuestas de los candidatos

La pandemia del coronavirus golpea de una forma dramática a la población boliviana, pero los efectos de esta crisis global se dejarán sentir con mayor rigor en la economía, ámbito en el que se teme un impacto devastador en los próximos meses, inclusive –según se estima– mucho más grave que la hiperinflación que asoló al país entre 1982 y 1985.

En sus propuestas electorales los candidatos a la presidencia de Bolivia coinciden en que reparar la maltrecha economía será un desafío gigantesco que ocupará gran parte de la próxima gestión de gobierno.

En el fondo, sin embargo, ninguno propone –o al menos no se anima a hacerlo– cambiar estructuralmente el modelo de economía vigente durante la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), basado en una fuerte presencia estatal en los sectores estratégicos, así como en el incentivo del consumo interno sobre la base de la otorgación de bonos de carácter social.

LUIS ARCE CATACORA (MAS)

El candidato del MAS, Luis Arce Catacora, afirma que la situación económica no se agravó solamente a causa de la pandemia, y responsabiliza al gobierno de Jeanine Áñez por el agravamiento de la crisis desde que asumió el poder en noviembre del año pasado. “El crecimiento del último trimestre fue del 1,1%. La recesión alcanza al 5,5% y no es por el coronavirus. Tenemos un shock de oferta y shock de demanda”, manifestó Arce, para quien las sucesivas cuarentenas dictadas en los últimos meses deterioraron aún más la situación. La exautoridad y hombre fuerte del MAS, ahora candidato, propuso que Bolivia no debe pagar la deuda externa, de unos 1.600 millones de dólares, en los próximos años. Arce defendió la preeminencia del Estado en la economía estratégica y dijo que se debe continuar con el contrato de explotación de litio concedido a una empresa alemana.

CARLOS MESA (CC)

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, advierte que la realidad del poscoronavirus obligará al futuro gobierno a enfrentar problemas macroeconómicos “de una dimensión gigantesca”, y predijo que Bolivia estará ante “los indicadores económicos más dramáticos de su historia”. El candidato de CC prevé una caída del 7,4% del crecimiento a raíz del coronavirus. También incluye en su programa un capítulo especial destinado al litio, recurso al que considera “la última frontera extractivista y la primera frontera verde de la historia económica boliviana”, al tiempo que sugiere un “gran pacto nacional sobre el litio”, en el cual se diseñará una estrategia sobre su explotación. Mesa también plantea promover la transformación productiva del sector agroindustrial y la economía campesina; la promoción de territorios turísticos con ventajas tributarias y de otro tipo para la economía verde, digital, creativa y gastronómica en cinco lugares estratégicos que beneficiarán a los departamentos con potencialidades, entre los que se encuentra el corredor Sucre-Potosí-Uyuni.

JEANINE ÁÑEZ (JUNTOS)

La propuesta económica de Juntos, que promueve la candidatura de la actual presidenta Jeanine Áñez, fue presentada en un reciente foro por el candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina. “El principal desafío es obviamente superar el extractivismo, superar esa dependencia y lograr la diversificación de la economía, cambiando el rol del Estado”, dijo Doria Medina, quien explicó que su propuesta de gobierno pretende brindar mayor protagonismo a los emprendedores y empresarios.

El plan de Juntos considera importante “generar las condiciones necesarias para que las orientaciones del gasto y la inversión pública estén destinadas a proyectos de alto impacto en la generación de puestos de trabajo formales” y pretende establecer incentivos fiscales para la inversión privada nacional y extranjera, así como reducciones en el pago de cotizaciones por un periodo de tiempo. Asimismo, plantea mejorar todo el proyecto de explotación industrial del yacimiento de litio de Uyuni, en consenso con la sociedad civil del departamento de Potosí

LUIS FERNANDO CAMACHO (CREEMOS)

Para el candidato por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, una descentralización político-administrativa es un paso fundamental para alcanzar un desarrollo nacional basado en el potenciamiento de cada una de las regiones. Estima necesario un plan de reactivación de la economía, afectada por la pandemia del coronavirus, y para ello propone una inyección de 2.500 millones de dólares, destinados a créditos de reactivación para el sector privado y para el aparato productivo público. Camacho también defiende una apertura de las relaciones con países con los que Bolivia se mantuvo aislado durante los 14 años de gobierno del MAS, especialmente con Estados Unidos. El candidato presidencial también se refiere a los yacimientos de litio ubicados en el departamento de Potosí, afirmando la necesidad de buscar inversionistas para explotar esas reservas, “pero en condiciones ventajosas”.

JORGE TUTO QUIROGA (LIBRE 21)

El expresidente Jorge Tuto Quiroga es uno de los principales defensores de un restablecimiento del vínculo diplomático y comercial con Estados Unidos, país al que considera esencial en la relación con Bolivia, con miras a una recuperación de su economía. Quiroga sostiene que durante los 14 años de gobierno del MAS, el país vivió bajo un “aislamiento” comercial que perjudicó las proyecciones de distintos sectores productivos, sobre todo del privado. Cree también que Bolivia debe tener relaciones abiertas y cordiales con otros países del mundo, siempre en función de un interés comercial mutuo. Quiroga es el único candidato que propone una revisión de la actual legislación laboral, al considerar que las actuales leyes no contribuyen a mejorar las condiciones de los trabajadores y menos a la creación de nuevas fuentes de empleo, pues advierte que la actual norma “fue pensada hace 70 años solamente para el sector minero”.

CHI YUNG CHUNG (FPV)

El Frente Para la Victoria (FPV), que postula al coreano nacionalizado boliviano Chi Yung Chung, no tiene un título específico para su plan de trabajo, condensado en un resumen de varias páginas en las que abunda en consideraciones político-filosóficas, pero, en lo económico plantea sustituir al neoliberalismo por un modelo social de mercado donde la empresa privada tendrá un papel preponderante. La inversión en la agricultura es la forma más eficaz de sacar a personas de la pobreza en áreas rurales y, en tal sentido, FPV se hace eco de la FAO proponiendo la recuperación de tierras agrícolas con fondos propios del Estado y acudiendo, si es necesario, a préstamos internacionales, impuestos o inversión privada. Un planteamiento que encierra cierta novedad es el de la construcción de la Red Nacional de Ferrocarriles, en momentos en que las ferrovías del país son cosa del pasado y las que todavía quedan se mantienen de forma precaria.

