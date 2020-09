Esta extensión para Chrome cambia la forma de usar el modo incógnito

Todos los navegadores web tienen un modo incógnito, siguiendo casi la misma dinámica. Abren una nueva ventana para que el usuario navegue en forma privada con todos los beneficios que puede ofrecer este modo.

Si bien es un proceso simple, si lo realizas con frecuencia al visitar las mismas páginas o sitios web, puede volverse una tarea tediosa. Pero puedes solucionarlo utilizando la dinámica que propone Auto-Incognito Filter.



Es una extensión para Chrome, que también puedes usar en Microsoft Edge, que te permite crear tu propio lista de dominios a los que quieres ingresar en modo incógnito. Esto permitirá que cada vez que entres a cualquier página del dominio que registraste en la lista, la extensión la cargue automáticamente en modo incógnito o privado.

No inventa ningún truco extraño, ya que se vale de la misma dinámica del navegador web, pero te ahorra la tarea de recurrir manualmente al Modo Incógnito. Una función simple y práctica. Para probar si esta dinámica puede funcionar para ti solo necesitas instalar la extensión y seguir unos pocos pasos.

Pulsa sobre el icono de Auto-Incognito Filter que encontrarás en la barra del navegador, y verás una pequeña ventana con algunas opciones. Puedes agregar una palabra clave o directamente el dominio para registrar determinado sitio web a la lista. Así de simple.

Si quieres eliminar algunos de los sitios web que agregaste, solo lo seleccionas y lo remueves de la lista. Y si ya no deseas usar la extensión, puedes eliminarla desde la misma barra del navegador web. No necesita ningún registro, así que no tendrás que preocuparte por eliminar tu cuenta, ni borrar tus datos.