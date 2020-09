Estación Espacial evita una colisión con escombros de cohete

En las últimas dos semanas han ocurrido tres potenciales incidentes de alto riesgo con basura espacial, dijo la NASA.

The station is preparing to avoid a piece of unknown space debris being tracked by @NASA_Johnson flight controllers and @US_SpaceCom . The Exp 63 crew has relocated to its Soyuz crew ship. The time of closest approach is 6:21 pm ET. More… https://t.co/vGPOoaEptb pic.twitter.com/uMRctPukN2

Según el sitio web de la Agencia Espacial Europea, la ISS estaba a unos 421 km sobre los océanos antes de la operación y 435 km después de ella.

Se mueve a unos 27.500 km/h, una velocidad en la que incluso un objeto pequeño puede dañar gravemente o incluso destruir un panel solar u otro elemento.

Este tipo de maniobra es periódicamente necesaria y debería hacerse más frecuente por la creciente contaminación del entorno de la Tierra, por los escombros de viejos cohetes o satélites lanzados durante seis décadas, y por los miles de fragmentos creados por colisiones accidentales o deliberadas, por ejemplo, con los envíos de misiles antisatélite de India en 2019 y China en 2007.

La estación tuvo que evitar escombros de ese tipo 25 veces entre 1999 y 2018, según la NASA.

«La Estación Espacial maniobró tres veces en 2020 para evitar los escombros. En las últimas dos semanas, ha habido tres conjunciones potenciales de alto riesgo. ¡Los escombros están empeorando!», tuiteó Jim Bridenstine, jefe de la NASA.

The @Space_Station has maneuvered 3 times in 2020 to avoid debris. In the last 2 weeks, there have been 3 high concern potential conjunctions. Debris is getting worse! Time for Congress to provide @CommerceGov with the $15 mil requested by @POTUS for the Office of Space Commerce.

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 22, 2020