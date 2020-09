Evismo pierde protagonismo, pero no influencia en el MAS

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

El evismo pierde protagonismo en el proceso electoral por la ausencia del expresidente Evo Morales en la papeleta. Sin embargo, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran que la influencia del líder cocalero aún es fuerte en ese partido.

Legisladores y un dirigente del MAS, en declaraciones a Página Siete, coincidieron en que respetarán la decisión reciente de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que falló contra la pretensión de Morales de habilitarse como candidato a senador.

Estos comicios serán los primeros en los que, desde 1989, Morales no participará como candidato, y también la próxima elección será la primera en la que el partido azul no contará con su máximo líder en su plancha de postulantes desde 2002. No obstante, aquello -dicen los parlamentarios masistas- no afectará la preferencia electoral del MAS.

El jefe de la bancada del partido azul en el Senado Omar Aguilar manifestó que más allá del fallo de la Sala Constitucional Segunda, el expresidente Morales seguirá en el sitial de liderazgo que tiene en el MAS.

“Esta decisión no genera un debate para hablar de un antes y un después de Evo Morales. Sigue siendo el presidente del MAS, es el jefe de campaña del MAS y hoy Evo Morales tiene mucha influencia en la votación en el país. Por eso es el rechazo de todos los partidos y el miedo de que Evo Morales sea habilitado”, sostuvo Aguilar.

Víctor Borda, expresidente de la Cámara de Diputados, afirmó que toda organización política pasa por una evolución o un cambio dialéctico. Es el caso del MAS -subrayó-, que en estas elecciones se presenta con nuevos líderes que tienen la capacidad para gobernar. El legislador agregó que los cambios siempre son importantes, lo cual no afectará el porcentaje de preferencia de su partido.

“No será mucha la afectación… El MAS es el pueblo y entiendo yo que el 18 de octubre la gente va a votar por el programa y por la persona que pueda garantizar estabilidad política y social en nuestro país”, expresó Borda.

Pedro Montes, senador por Oruro y exlíder de la Central Obrera Boliviana, afirmó que el MAS, “ya sea con uno o con otro líder”, como una organización política de izquierda, continuará con su objetivo de consolidar el socialismo.

“Cualquier ser humano sea sindicalista o político no acaba su ciclo hasta el último día de su vida. Vamos a seguir luchando, porque hay una lucha de clases entre pobres y ricos y los que somos pobres vamos a seguir manteniendo nuestra lucha permanente”, afirmó Montes.

El diputado Édgar Montaño subrayó que el MAS respetará la decisión de la justicia y no insistirá “en ninguna otra acción jurídica”, pero sostuvo que la ausencia de Morales en el proceso electoral no significa el fin del líder cocalero en la política boliviana, porque su liderazgo trascendió las fronteras nacionales.

“Lo que quiero decir de manera categórica es que para nosotros no es un tema central la inhabilitación de nuestro jefe de campaña”, dijo Montaño. El legislador agregó que para el MAS lo prioritario es reconstruir la economía, el tema de salud y ocuparse del desempleo, entre otros temas relevantes. “Morales no ha terminado su ciclo porque uno nace de izquierda y eso no se va a perder por estar lejos de la tierra”, manifestó el diputado Montaño.

Para Sebastián Michel, exviceministro de Comunicación, el fallo contra la candidatura de Morales es sólo eso, un fallo judicial que “de ninguna manera” se traduce en el cierre de un ciclo del líder cocalero en el MAS y en la política nacional.

“Lo vemos como un fallo constitucional que debió darse en un escenario democrático y no en un escenario de amenazas de parte del Gobierno y del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Nosotros como partido damos certidumbre a la justicia y a la elección”, expresó.

Para el analista Marcelo Arequipa, este es uno de los momentos “más duros para Evo Morales como líder”, porque no sólo fue inhabilitado como candidato, pesan contra él denuncias por la supuesta comisión de delitos penales. Sin embargo, más allá de Morales, el MAS se muestra como una organización política fuerte, lo que demuestra los resultados de las encuestas.

“El MAS existe sin Evo (…). Estamos viendo ahora la expresión más fuerte del masismo, no tanto del evismo y en esa magnitud, el masismo tiene una intención de voto bastante fuerte, por encima de los 30 puntos. La tarea del MAS en adelante es cómo se va a reconducir para las elecciones subnacionales”, afirmó Arequipa.