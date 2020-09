Evo Morales a sus seguidores: «Mi retorno depende del voto de ustedes»

domingo, 27 de septiembre de 2020 · 15:08

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El expresidente, Evo Morales, intervino desde Argentina mediante una llamada telefónica en la proclamación de los candidatos del Movimiento Al Socialismo Luis Arce Catacora y David Choquehuanca en el municipio de Pojo y dijo, que su retorno al país dependerá del voto de ellos, aclaró que no será como presidente pero podrá asistir a seminarios para contarles su experiencia.

“Quiero decirles muy serio, mi retorno depende del voto de ustedes, estoy seguro de que no me van a fallar, no voy a estar de presidente pero tendré tiempo de poder conversar para compartir mi experiencia de lucha, de mi gestión como presidente. Cuando me inviten a seminarios y talleres les comentaré cuando hacia gabinete a las cinco de la mañana que ministro se dormía”, dijo Morales.