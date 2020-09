Evo presta atención a Camacho y Tuto en la acelerada campaña electoral

Los candidatos aludidos por Evo: Camacho (izq) y Tuto. Foto de archivo (Internet)





El expresidente y jefe de la campaña política del MAS, desde su asilo en Buenos Aires, reflota hoy las candidaturas de quienes considera «menores» en cuanto a la preferencia electoral de los bolivianos. Evo Morales dedica un par de críticas a traves de su cuenta en Twitter, a los candidatos presidenciales, Luis Fernando Camacho, de Creemos y Jorge Tuto Quiroga, de Libre 21.

De Camacho dice «que no sabe qué inventar para bajarse de la candidatura», pues tiene un 5 por ciento y continúa cayendo, «no le va a dar ni para alcalde», comenta el exmandatario. También recuerda el comportamiento oscilante del exlíder cívico cruceño, «fue el que grabó a su vice, luego hicieron las paces», y sugiere que a cambio de dinero el presidenciable de Creemos habría superado el impasse con su acompañante de fórmula Marco Pumari.

Morales también se ocupa del expresidente Tuto Quiroga, hoy candidato de Libre 21, «el 3% de apoyo no es un invento de ninguna campaña y prometer de nuevo comerse su corbata y su reloj ya no es creíble, no lo cumplió» comenta con indisimulada ironía.

El asilado jefe político y también, hasta la fecha, candidato a la segunda senaturía por Cochabamba, ataca a Jorge Quiroga con un argumento muy repetido por el MAS para quienes no militan en su línea, «Tuto es un ejemplo vergonzoso de la derecha, sumiso con el Norte y soberbio con el Sur». Según Morales Tuto debería irse «a su casa en EEUU».

Evo Morales no explica aún su interés en llamar la atención sobre los candidatos de Creemos y Libre 21, a quienes considera casi inexistentes en la preferencia electoral de los votantes bolivianos, sin embargo, se ocupa de ambos con comentarios que en pleno despegue de la campaña electoral, merecerán respuesta de los aludidos. (eju.tv)

eju.tv /l.m.