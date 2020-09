.@evoespueblo no puede postular al Senado, porque NO vive en Cochabamba y además está con refugio en Argentina. Juez Delgado ya prevaricó; juez Alfredo Jaimes NO puede violar la Constitución, ni los convenios internacionales, que prohíben a refugiados hacer política. https://t.co/3mLtV5nirL

