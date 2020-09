Expertos: Control de letalidad de Covid-19 “clave” contra el rebrote

Pese al descenso de notificaciones de casos de Covid-19 y la reducción en la cantidad de fallecidos, expertos en epidemiología coinciden en que la única forma de controlar la propagación del virus es extremar las medidas de bioseguridad para reducir la tasa de letalidad y evitar un rebrote de la pandemia tras la flexibilización de la cuarentena.

El epidemiólogo Ricardo Céspedes indicó que en la fase de posconfinamiento se debe vigilar la cantidad de decesos porque cada vez son más las personas que deciden automedicarse cuando perciben síntomas leves.

“Pensamos que los bloqueos iban a generar un desastre sanitario, pero no fue así, quizá eso se deba al tipo de alimentación y otros factores. Mucha gente está pasando la enfermedad como una gripe, por eso tenemos que vigilar el índice de mortalidad”, indicó.

El especialista remarcó que el comportamiento de la enfermedad en el país tiende a ser diferente al que se registró en otros países por el estilo de vida.

“La gente en el área rural consume menos comida chatarra y lleva una alimentación con verduras que les permite tener una sistema inmunológico más fortalecido, porque además son lugares donde hay producción”, remarcó.

Céspedes indicó que la vigilancia comunitaria debe comenzar en el núcleo familiar porque una parte de los brotes que se generaron entre junio y julio se originaron en reuniones familiares.

Remarcó que aún no se puede afirmar que se logró contener al virus porque aún hay una cura.

Por su parte, el epidemiológo Joaquin Salcedo subrayó que la flexibilización no implica bajar la guardia.

“Lo que hay es un reducción en el número de casos e indica que la curva está en descenso, aunque si no se toman precauciones en los municipios podría ocasionar brotes con ascensos epidémicos localizados. No tenemos que confiarnos porque el peligro no ha pasado y estamos en riesgo”, afirmó.

Salcedo enfatizó que el uso de barbijo, el distanciamiento social y el lavado permanente de manos son fundamentales para frenar la propagación del virus.

“Debemos partir del principio de que la otra persona con la que nos relacionamos, siempre que no sea muy cercana, puede ser un asintomático y trasmitir la infección. El gran riesgo de esta pandemia es una buena parte de la gente que no presenta síntomas y sigue haciendo su vida normal exponiendo a sus contactos”, aseveró.

El experto sostuvo que extremar cuidados con grupos vulnerables contribuirá también a bajar el índice de mortalidad.

Incentivan el consumo de la vitamina D para prevenir el coronavirus

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), a través de la plataforma “Cochabamba Sin Virus”, impulsa el uso de vitamina D para fortalecer el sistema inmunológico para prevenir la propagación de la Covid-19 y reducir el índice mortalidad de 7,6 por ciento con el propósito de acelerar la reactivación económica.

El presidente de la FEPC, Javier Bellot, informó que la propuesta surge de un estudio realizado por un equipo técnico multidisciplinario que identificaron que las personas que tienen una elevada cantidad de vitamina D son menos propensas a la Covid-19.

“Hacemos esta recomendación preventiva para mejorar el perfil inmunológico de la población en base a la nivelación de la vitamina D”, afirmó.

Bellot sugirió a las autoridades implementar un plan para garantizar suplementos de vitamina D y trabajar en campañas.

El estudio revela que en países nórdicos como Irlanda, Suecia, Finlandia los índices de letalidad de la Covid-19 son bajos porque sus habitantes consumen mayor vitamina D.

El investigador especializado en inmunología, Leonardo Iranzo, precisó que el compuesto se puede obtener aumentando el consumo de huevo, lácteos, pescado e hígado.

Mencionó que otra forma de fortalecer las defensas es exposición total a los rayos del sol por al menos 15 minutos.