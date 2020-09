Expertos: Vocales solo observan faltas, la habilitación de Evo es tuición del TSE

Fuente: paginasiete.bo

Al menos dos analistas políticos coincidieron por separado que los vocales constitucionales, incluido el dirimidor, no emitirán ninguna resolución que habilite o no como candidato a senador al expresidente Evo Morales, solo podrán realizar observaciones de forma y fondo al fallo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que inhabilitó al exmandatario por incumplir con la residencia permanente de dos años en el lugar donde se postula, porque el Órgano Electoral es el único que tiene esa tuición.

«Técnicamente el tribunal de garantía (sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz) no puede habilitar ni inhabilitar a Evo Morales, no es su competencia, lo que puede hacer son observaciones de fondo y de forma a la resolución del TSE (que lo inhabilitó) y si detecta fallos procedimentales, entonces, en ese caso puede revocar el fallo del TSE», afirmó en radio Panamericana el analista Franklin Pareja.

Aseguró que la resolución de la sala constitucional volverá al TSE que volverá a emitir un fallo de habilitación o no a Morales. «Esto vuelve al TSE y esta instancia, en el marco de sus atribuciones constitucionales, es la que puede hacer corrección a las observaciones y puede volver a emitir una inhabilitación, precisamente haciendo observación de los fallos que fueron detectados por el tribunal de garantía», dijo el cientista político. Independientemente de ambas acciones la resolución irá a revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Con esta posición jurídica coincidió el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), José Antonio Rivera, quien aseguró que la sala constitucional lo que observa en el amparo constitucional, presentado por la defensa de Evo Morales, es si en el fallo se vulneró alguno de sus derechos. «Si se violó (algún derecho de Morales) se dejará sin efecto la resolución y el TSE emitirá una nueva resolución, pero el tribunal de garantía no puede habilitar (o no) a un candidato, es una decisión privativa del TSE».

En la audiencia de apelación, que se realizó el martes (1), los vocales Heriberto Pomier y René Delgado no pudieron ponerse de acuerdo, el primero ratificó el fallo del TSE, que inhabilitó a Morales, y el segundo votó por anulación del fallo y habilitó al exmandatario.

Pareja y Rivera coincidieron de manera enfática que esta figura constitucional no existe. «La decisión de habilitar o inhabilitar a Evo Morales es única y exclusivamente del TSE y al margen de que la tribunal de garantías revoque la resolución del TSE, puede volver a emitir una resolución en la cual nuevamente inhabita a Evo Morales, pero en observancia de los efectos procesales que pueden surgir», dijo Pareja.

Rivera precisó que el TSE, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), hace prevalecer el requisito de residencia permanente, por ello y en aplicación de la Constitución inhabilitó a Morales, Diego Pary y Mario Cossío, quienes en los últimos años no estuvieron en el país. «Residir de manera permanente, no se trata de domicilio sino de residir de manera permanente; esperemos que no se tergiverse ni se cambie la norma en la sala constitucional», dijo en Panamericana.

También consideró como un error el haber declarado en cuarto intermedio por 48 o más horas, cuando el tribunal de garantía debió convocar la misma noche del martes (1) a otro vocal para tomar la decisión sobre el amparo constitucional. Afirmó que el Código Procesal Constitucional no fija cuartos intermedios que sobrepasen días porque en el pasado era para evitar supuestos arreglos de fallos o manipulación de vocales.

Candidato «tóxico»

El analista Franklín Pareja cuestionó al MAS por insistir en mantener como candidato a senador a Evo Morales porque su permanencia es “tóxica” para la campaña del partido azul. “Ya desde la perspectiva política, no jurídica, cuánto realmente están en el MAS a seguir porfiando e insistiendo en esta candidatura, que al día de hoy es toxica en la relación costo beneficio, les hace perder más que ganar en una campaña electoral”, dijo.

Afirmó que mantener a Morales en la campaña electoral es una ventaja para otros candidatos en carrera. “Sería un regalo para las otras fuerzas porque todos los ataques irían a un apersona cuestionada por fraude, por supuesto estupro, por un desprestigio que ya se ha instalado y ese lastre que les deja Evo Morales no le hace bien al MAS”.

El analista afirmó que “ya estamos viendo al interior del MAS que surgen cuestionamientos muy serios y al margen el binomio (Luis Arce y David Choquehuanca); tienen que evaluar si les conviene una persona tóxica, la gente no quiere que vuelva, una parte de la boliviana” pues “en términos electorales y estratégicamente es una pésima jugada del MAS de querer introducir a Evo Morales en la campaña electoral”.