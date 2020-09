Fabol replegará a seleccionados si la FBF no garantiza hasta el jueves el retorno del Apertura  

Fuente: paginasiete.bo

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) advirtió hoy lunes que en caso de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no garantice el retorno del torneo Apertura hasta este jueves 1 de octubre, al día siguiente, viernes 2, “exigiremos el retiro inmediato de los futbolistas convocados a la Selección”.

Los capitanes de los clubes de la División Profesional tomaron hoy esa determinación durante una reunión virtual. “En caso de que la federación no garantice el retorno del torneo Apertura hasta el jueves 1 de octubre de 2020, el viernes 2 de octubre de 2020 exigiremos el retiro inmediato de los futbolistas convocados a la Selección”, dice uno de los puntos de la resolución de los jugadores del país.

En otro punto, ratificaron la posición “de exigir el cumplimiento de los contratos de los futbolistas con sus clubes, por lo tanto, para que se generen ingresos económicos en los clubes y estos cumplan con los sueldos de los futbolistas, los 14 clubes deben terminar el campeonato Apertura paralizado por la pandemia. Para ello, los 14 clubes deben garantizar la implementación de los protocolos de bioseguridad para precautelar la salud de los futbolistas y sus familias”.

Fabol respaldó la determinación de los directivos de seis clubes que anunciaron que no cederán a sus futbolistas para el inicio de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. “En ese sentido, si el propio comité ejecutivo de la FBF no respeta la norma de la federación y no cumple la sentencia del amparo constitucional que le da a Robert Blanco el derecho a asumir la presidencia, entonces tampoco tiene moral, legalidad ni legitimidad para exigir a clubes y a los futbolistas a cumplir con las normas de la federación”.

Con relación a la decisión asumida por seis clubes de la División Profesional de retirar a sus futbolistas de la Selección, Fabol comunicó que «entendemos los motivos y reiteramos que los futbolistas siempre hemos exigido el cumplimiento de las normas y el respeto institucional».