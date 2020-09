Falta de respuesta arriesga la llegada de 10.000 vacunas a Bolivia

Luis Escóbar / La Paz

El laboratorio chino SinovacBiotech advirtió ayer que las 10.000 vacunas contra la Covid-19 que ofreció al Gobierno de Bolivia podrán ser redirigidas a otros países.

La medida podría ser asumida porque hasta la fecha no recibieron una confirmación de aceptación del ofrecimiento. El Ministerio de Salud conformó un equipo para analizar el medicamento y dará hoy una respuesta.

“Desde el 10 de agosto intentamos acceder a un convenio entre los gobiernos de Bolivia y China con el laboratorio SinovacBiotechpara para acceder a 10.000 vacunas que el laboratorio entregaría a Bolivia como parte de las pruebas (que realizan a la vacuna y que se encuentra) en su tercera fase”, dijo el gerente de la empresa distribuidora ZKM Corporation SRL, Alexander López.

El laboratorio tiene listas las 10.000 pruebas de vacunas gratuitas de SARS-CoV-2 Vaccine (Vero-Cell) Inactivated y espera desde hace un mes la respuesta del Gobierno boliviano para la entrega de las dosis a los centros aprobados en el país.

La empresa informó que representa a la farmacéutica asiática en el país y que las muestras serán aplicadas a voluntarios.

Sin embargo, al no recibir una respuesta oficial hasta la fecha, el ejecutivo de la firma advirtió que éstas podrían ser enviadas a otros países de la región.

“La última dotación de las vacunas estaba destinada a Bolivia, pero debido a este retraso, del que no sabemos los motivos, el laboratorio nos dio un ultimátum de que se las lleve a Colombia, Uruguay o Panamá, países que están solicitando estas vacunas”, declaró a radio Panamericana.

El representante explicó que el laboratorio Sinovac desarrolló la vacuna hace ocho meses y que mostró una efectividad que alcanza el 99,99% en su país.

Sin embargo, debido a los requisitos de autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros, deben hacer pruebas masivas para comercializarla.

Perú firmó hace poco una carta de intención y está en una lista “privilegiada” en la que muchos países buscan aparecer.

“Sabemos que (la Universidad de) Oxford tuvo problemas con sus pruebas y Sinovac tiene una demanda terrible de pedidos una vez aprobada”, añadió.

El 4 de septiembre se reunieron los representantes del Ministerio de Salud y del laboratorio. En la cita, el país asiático respondió dudas técnicas y administrativas para firmar el convenio para acceder a las dosis.

“Estas vacunas son gratuitas para nuestro país, igual que hace Chile para administrarlas en las primeras líneas de atención, hospitales que están dispuestos para el tema. Esperábamos que la semana que pasó tendríamos una respuesta favorable, pero nos sorprendemos cuando (el jefe de epidemiología) Virgilio Prieto indica que no va acceder a ello por un tema político”, dijo.

Prieto respondió que el tema está en análisis y que la propia ministra de Salud, Eidy Roca, se pronunciará al respecto.

“La ministra sacará un informe oficial, creo que lo hará mañana (hoy). En realidad nos reunimos, no dimos una respuesta hasta la fecha y mientras la autoridad no lo haga oficial, no podemos dar información”, declaró.

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, señaló que una comisión evaluó la vacuna. “Se formó una comisión al mando de la unidad de epidemiología para revisar todos los detalles científicos, epidemiológicos para el uso de todas las vacunas y esa es la instancia que definirá su uso”, detalló el funcionario.

Sahonero agregó que su uso no restringirá la compra de vacunas provenientes de otros países. “Ahora nos llegan vacunas de varios lugares porque una sola proveedora no puede emitir la cantidad que requerimos. Eso sucede con las vacunas regulares y seguro pasará con las nuevas para el Covid-19, porque no hay prohibición para comprar vacunas de China, Oxford o de Rusia”.

De todas formas apuntó que cualquiera de las vacunas que llegue al país ingresará en cantidades parciales, porque estos laboratorios deben producir millones de unidades para todo el mundo. “Nos llegarán por partes y cuando estén en nuestro país se evaluará la cantidad que tengamos y se distribuirá, primero, a los grupos de riesgo”, precisó.

Dosis efectiva y de efectividad prolongada