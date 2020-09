Farías: «A los rivales les comeremos el hígado en la altura»

Campeones

viernes, 4 de septiembre de 2020 · 00:06

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“A los rivales queremos comerles el hígado en la altura”, afirmó el director técnico de la Selección boliviana de fútbol César Farías, acerca de los nueve encuentros que tendrá la Verde en el estadio Hernando Siles, en la Eliminatoria rumbo a Catar 2022, que se inicia el próximo 8 de octubre.

“Hay que evitar el lamento boliviano de que somos los pobrecitos. Con ese discurso basta. Que digan que somos malitos no importa, pero que a los rivales queremos comerles el hígado en la altura, sí”, subrayó el venezolano durante una conferencia que ofreció en los últimos días con técnicos de Argentina.

Farías admitió que Bolivia tiene carencias y debilidades, pero aclaró que durante toda la pandemia y en el trabajo de campo que realiza hace 10 días, se intentó transformar esas carencias en fortalezas.

“Bolívar y Wilstermann no me prestaron a sus jugadores para trabajar, aún así tengo 34 jugadores y los tipos no aflojan con tres turnos diarios”, contó. Admitió que le tocó el inicio de Eliminatoria más duro de los últimos 100 años, ya que deberá enfrentar en menos de cinco días a Brasil y Argentina.

“Cuando la competición era por grupos no podían estar en una serie Argentina y Brasil, y desde que se juega todos contra todos nadie los enfrentó en dos fechas consecutivas; cambiaron el reglamento la noche anterior al sorteo y digamos que por coincidencia les tocó supuestamente al más débil y no lo veo mal, me genera una ilusión porque pocos técnicos pueden ganar a los dos grandes en cinco días”, opinó.

El DT venezolano no pudo dejar a un lado los problemas institucionales que existen en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), con la pugna entre Robert Blanco y Marco Rodríguez por el sillón presidencial.

El DT aclaró que tiene buena relación con ambos, quienes estuvieron en enero en el Preolímpico que jugó Bolivia en territorio colombiano.

“Por estadística, Bolivia es el país en el mundo que más golpes de Estado y más cambios políticos ha tenido y eso se traslada a otros escenarios como en el fútbol, porque uno ve la secuencia de entrenadores que han ido pasando y sin duda alguna no han tenido el tiempo o el respaldo”, resaltó.

Aseguró que a nivel dirigencial existe una pelea por la presidencia y los derechos de televisión de la División Profesional. ”Hoy no tenemos un presidente y existe una guerra sin cuartel por la presidencia de la FBF, con las cuentas congeladas y con una batalla por los derechos de televisión local muy grande. Afortunadamente se habla de mucho dinero”, comentó Farías.

Selección

La Verde, tras las duras exigencias de los días pasados, bajó ayer las cargas de trabajo, tomando en cuenta que la pasada jornada tuvo una sola sesión de entrenamiento.

Según el departamento de prensa de la FBF, la práctica fue en un solo turno, por la mañana, en el estadio Tahuichi, con la misma exigencia de los anteriores días. Luego del entrenamiento, al mediodía, los jugadores fueron sometidos a una nueva prueba de PCR. Por primera vez en este módulo de trabajo, los futbolistas descansaron por la tarde. “Sabíamos que iba a ser bastante duro, sabemos que, para soñar en grande, tenemos que trabajar así”, dijo el volante Diego Wayar.