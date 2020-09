FBF: nuevas revelaciones sobre el “regalo” de $us 5.000 que recibieron los integrantes del comité ejecutivo

¿Quién “regaló” $us 5.000 a los miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol? Es la pregunta de los actores del balompié nacional para los directivos de la institución federativa. El presidente reconocido por un amparo constitucional, Robert Blanco, aseguró que fue César Salinas.

Blanco, que por un compromiso con la esposa de Salinas no lo menciona, reveló en el programa El Selfie de radio Monumental la procedencia del obsequio que recibieron en sus cuentas el 24 de diciembre de 2019. “Pregunté sobre el dinero, me dijeron que no era de la federación, sino un regalo personal. A él (Salinas) le había hecho (el regalo) otra institución de afuera y lo hizo para que nosotros hubiéramos pasado una buena Navidad, pero fue de parte de él”, aseguró.

El dirigente remarcó que preguntó varias veces si los $us 5.000 dólares habían salido de las arcas de la FBF y le reiteraron que no. Asimismo, repitió que, si lo debe devolver, lo hará.

El guardia de seguridad

Blanco afirmó que conoce sobre los malos manejos del dinero de la federación y los investigará a fondo. “Me va a dar pena iniciar un juicio contra el guardia de seguridad de la federación porque recibió dinero, ¿para qué?”, disparó. Otras personas ajenas a la institución habrían recibido transferencias bancarias de la cuenta de la FBF.

“Desde hoy en adelante no voy a tener pena de nadie, he querido solucionar las cosas a las buenas, pero ya me cansé”, concluyó el dirigente.

Hace cinco días, Blanco dijo en el programa La Noche de Róger Romay que todos los miembros del comité ejecutivo (Marcos Rodríguez, Lily Rocabdo, Rolando Aramayo, Jaime Cornejo, Antonio Decormis) recibieron los 5.000 dólares. “Sin comentarios”, expresó Rodríguez cuando se le consultó sobre este “regalo”.