Felcc secuestra computadoras y documentos de la Gestora

Seguridad

viernes, 18 de septiembre de 2020 · 14:30

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Personal de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la Fiscalía secuestraron documentos y computadoras de las oficinas de la Gestora Pública de Seguridad Social por la denuncia presentada sobre la presunta adquisición irregular de un software en la gestión del exministro de Economía, Luis Arce.

El operativo se hizo “para recabar los elementos que nos permitan adelantar la investigación y ver la pertinencia de avanzar en otros actos investigativos. Posteriormente con los elementos indiciarios vamos a poder elaborar un cronograma de actividades relacionados a toda esta investigación”, señaló el jefe de le División Anticorrupción de la Felcc, Fernando Guarachi.

La denuncia presentada por el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, estima un daño al Estado de más de ocho millones de dólares. De momento no se ha llamado a declarar al exministro y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En julio el Gobierno denunció a Arce por daño económico al Estado, por los procesos de contratación de dos empresas extranjeras para proveer el software para la administración de datos de las pensiones de jubilación al interior de la Gestora Pública.

En el primer caso, se denunció que la pasada gestión de Gobierno pagó $us 3,5 millones, como adelanto de un contrato total de $us 5,1 millones, a la empresa Sysde International INC, por el alquiler del software comprometido.

El segundo caso se refiere a un proceso de contratación con la compañía colombiana Heinsohn Business Technology, que no llegó a concretarse por los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019.