Fernando Saucedo: «Que el técnico (Farías) trate de dividir a los futbolistas es muy duro»

viernes, 18 de septiembre de 2020 · 00:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Durante una conferencia virtual que Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) ofreció ayer, el volante de Always Ready, Fernando Saucedo, criticó que el seleccionador César Farías intente dividir a los jugadores del país.

«Que el técnico trate de dividir la unión que tenemos entre los futbolistas, es muy duro», censuró el mediocampista del cuadro millonario que no fue citado a la Verde que en octubre próximo encarará el inicio de la Eliminatoria.

El futbolista habló luego de que el representante de Fabol, David Paniagua, leyó el pronunciamiento de los 14 capitanes de los clubes de la División Profesional, que acusaron a Farías de «coartar el derecho al trabajo de varios futbolistas». «Sé que él tiene sus ideas, que yo no soy (Lionel) Messi para estar siempre en la Selección, pero por lo menos creo que una chance tengo para pelear. Nosotros, los que estamos aquí y la mayoría de los compañeros, no fallarán a Fabol porque es la única que nos defiende, es lo único que nosotros tenemos como defensa ante las imposiciones de los dirigentes. A mi por lo menos me hizo cobrar el dinero que nos debían».

El millonario dijo que fue uno de los afectados. «Extrañado estuve de no estar. La verdad que una lástima que entre 50 o 60 jugadores que llamó yo no esté. Lo único que deseo es volver a la Selección. La decisión que tomó el técnico y más adelante veré si tenía o no razón. Sé que estoy preparado. Nosotros entramos aquí para defendernos entre nosotros. Dejemos de hablar de otros problemas y hablemos de fútbol. Deseo que ese tipo de personas que se llevan la plata de la federación se vayan».