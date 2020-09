Ferrari y otra jornada para el olvido en la Fórmula 1: Vettel se despistó y Leclerc se quejó por el funcionamiento en Monza

En el inicio de la octava carrera de la temporada que se corre en Italia, el equipo local terminó a más de un segundo del líder de las pruebas, Lewis Hamilton

Sebastian Vettel se despitó y terminó lejos en el día 1 de actividad en el Gran Premio de Monza (Bazzi/Pool via REUTERS)

Se puso en marcha la octava jornada del campeonato 2020 de la Fórmula 1. Durante este fin de semana, la máxima categoría del automovilismo mundial correrá en el mítico circuito de Monza. Y justamente en la casa del equipo Ferrari, el primer día de actividad confirmó la mala temporada que está atravesando la escudería con sede en Maranello, territorio italiano.

Este viernes se llevaron a cabo las primeras dos sesiones de práctica rumbo a lo que será la competencia final a disputarse el domingo y fue en la tanda número 1 donde se produjo el despiste de Sebastian Vettel. El piloto alemán, que ya confirmó que no continuará al volante de uno de los monoplazas de Ferrari en 2021, perdió el control de su auto e hizo un trompo en el que no sufrió mayores complicaciones. El cuatro veces campeón de la F1 terminó en la posición 19 con un tiempo de 1:22.988, a más de dos segundos de Lewis Hamilton.

Una vez que se bajó del vehículo, Vettel fue contundente en su análisis de la situación que vive el equipo Ferrari. “El coche sigue siendo complicado de conducir, pero ya lo he dicho, no es la primera vez. Creo que en las rectas es donde estamos perdiendo contra los demás. Es lo que ya esperábamos. Ha sido muy complicado hacer todo bien para completar la vuelta. Ahora estamos trabajando para hacerlo un poco mejor”, dijo el piloto que todavía no confirmó si seguirá en la Fórmula 1 el próximo año y con qué equipo.

El despiste de Sebastian Vettel en la práctica del viernes del GP Italia

Por su parte, la otra figura de Ferrari también tuvo un viernes para el olvido. El monegasco Charles Leclerc acabó 11° en la primera tanda de prácticas, pero lejos del actual campeón de la categoría. Cerró su mejor vuelta en 1:21.904, a más de un segundo de Hamilton, pero mucho más rápido que su compañero de escudería.

Al igual que sucedió con Vettel, el joven de 22 años también se fue de pista en una de las pruebas, pero no llegó a despistarse. Al finalizar la actividad de la jornada, el nacido en el Principado de Mónaco tuvo contacto con la prensa y también remarcó los problemas del SF1000 de cara a la competencia. “Creo que estamos un poco mejor en las tandas con poco combustible de lo que esperábamos. Pero con carga alta de combustible, vamos un poco peor”, expresó.

Charles Leclerc terminó lejos de la punta, que fue para Lewis Hamilton (Matteo Bazzi/Pool via REUTERS)

“Definitivamente tenemos que trabajar para encontrar algo para mejorar de cara a la carrera, de lo contrario, será realmente muy difícil el domingo”, agregó el corredor que se ubica en la quinta posición del campeonato de pilotos con 45 puntos.

Ya en la segunda tanda del día, Ferrari mostró una leve mejoría. Leclerc terminó 9° y Vettel 12°, pero otra vez a más de un segundo de Hamilton. El piloto de Mercedes dominó la actividad y se posiciona como el gran candidato a ganar la competencia. Es válido recordar que el británico, séxtuple campeón del mundo, se mantiene como el líder del certamen con 157 unidades. Su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, fue segundo en ambas sesiones y lo sigue con 110 puntos en el campeonato. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen, no completó una buena jornada y sufrió un accidente que lo alejó de los primeros puestos.

Este sábado será el turno de salir a pista para los pilotos y buscar la mejor ubicación en la grilla de partida del Gran Premio de Monza, un clásico en cada temporada de la Fórmula 1.

