Finaliza el saneamiento al padrón electoral y será entregado este martes

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este lunes que concluyó el saneamiento al padrón biométrico que será utilizado en los comicios generales del 18 de octubre. Los registros serán entregados el martes, 15 de septiembre, a los entes departamentales, de acuerdo al calendario que rige para el proceso.

Desde esa instancia, encargada de administrar el sufragio, se asegura que la base de datos “está en condiciones de garantizar una elección segura y transparente”, tras la aplicación de “una serie de medidas para resguardar la confiabilidad del registro de votantes en Bolivia y en el exterior del país”.

Entre los procedimientos aplicados están la inhabilitación de ciudadanos que no votaron consecutivamente en el Referendo Constitucional de 2016 y las elecciones judiciales de 2017 (en el exterior, el criterio se aplica a quienes no sufragaron en la presidencial 2014 y el referéndum 2016 pues no se votó en el exterior en el proceso judicial 2017).

Además, la depuración de votantes fallecidos mediante el cruce de la base de datos del Registro Civil y del Padrón, actualización permanente del registro de personas fallecidas, revisión integral del registro dactilar de los ciudadanos empadronados desde 2009, revisión integral de la base de datos de la biometría facial de votantes registrados desde 2009 y refuerzos al empadronamiento permanente para los nuevos votantes que cumplen la mayoría de edad hasta el 18 de octubre de 2020

Finalmente, se realizó el registro de cambio de domicilio de ciudadanos que retornaron a Bolivia o cambiaron de departamento como consecuencia de la emergencia provocada por la pandemia de la Covid-19 y, adicionalmente, el TSE dispuso el funcionamiento de tres versiones del Laboratorio de Integridad Electoral, que permite a cualquier partido o ciudadano conocer las características de la base de datos.

El ente electoral también resalta que “el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de las cinco recomendaciones formuladas por la Auditoría general realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el año 2017”.