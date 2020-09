Fiscalía General dice que denuncias contra Lanchipa son «meras especulaciones»

Nacional

viernes, 11 de septiembre de 2020 · 20:59

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La Fiscalía General del Estado informó este viernes que las denuncias presentadas por cívicos contra el fiscal Juan Lanchipa son “meras especulaciones infundadas”, después que el miércoles un testigo denunció que fue obligado supuestamente a manipular el sistema informático para una acción de libertad antes de su designación en el Legislativo, controlado por el MAS, en 2018.

“Yo no sé cuál es la intención del grupo que lidera el señor Rómulo Calvo (presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz) a través de sus abogados no solamente este tema de hostigamiento mediante marchas, convocatorias, solicitudes de renuncia, a diestra y siniestra, y tiene la osadía de presentar memoriales con tenor de denuncia, pero que en el fondo son meras especulaciones, infundadas”, afirmó en radio Panamericana el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, segundo en jerarquía.

La paralización del sistema informático por tres minutos fue suficiente para «direccionar» una acción de libertad presentada por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora fiscal general, Juan Lanchipa, a un determinado juez que falló a su favor para que siga en carrera al máximo cargo del Ministerio Público en 2017, reveló este miércoles Martín Camacho, abogado del “testigo clave”, en el marco de la denuncia penal contra Lanchipa y otros funcionarios judiciales, según Correo del Sur.

El exfuncionario denunció el martes (8) que fue obligado a manipular el sistema informático del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. “Como informático fui a dar de baja a los juzgados y posteriormente dar de alta, en ninguna momento, yo en mi calidad de informático, no comprendo lo que son las acciones de libertad, toda la parte jurídica, esa es la parte que no me corresponde”, testificó el informático en una entrevista con Asuntos Centrales.

Calvo y sus abogados presentaron el viernes una nueva denuncia en Sucre contra Lanchipa por supuesto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias. “Es una red criminal la que estamos denunciando hoy (viernes) sobre el delito de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias del fiscal general, Juan Lanchipa, a través de sus hijas Vania, Roxana y Liz Lanchipa, como también a través de su sobrina, a través de personeros de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y a través del secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, Pablo Ayala y otros”, informó Jorge Valda, el abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Ante las denuncias presentadas contra Lanchipa, el secretario general de la Fiscalía General del Estado no descartó la defensa particular porque las denuncias estarían superarían la libertad de expresión. “Nosotros también como afectados tomaremos nuestras acciones de manera particular, si así fuera el caso, porque (las denuncias) ya pasa el tema de lo que son las reglas de la libertad de expresión”, dijo Quispe.

Explicó que él y Lanchipa respetan la libertad de expresión pero consideran que las denuncias de los cívicos ya afectan su dignidad. “Entendemos que nosotros, como autoridades nacionales y el propio fiscal como autoridad nacional, debemos respetar el derecho a la libertad de expresión, pero cuando esto ya marca en mellar la dignidad de la autoridad, mellar la dignidad de la persona y el profesional, creo yo que estamos acreditados y tenemos la legitimación suficiente para actuar, tomar nuestra medidas de carácter personal y ya cada uno estudiará, el propio fiscal que estudie esta situación”, añadió.

También se refirió a grupos de jóvenes llegados a la ciudad de Sucre que causan intranquilidad. “No podemos tolerar más violencia, no podemos tolerar más zozobra, no podemos tolerar que vengan en horas de la noche, amedrenten a nuestros hijos, a nuestras esposas, no podemos tolerar que los funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado se encuentren en situación de zozobra, producto de estas amenazas infundadas, vertidas por estos grupos en todo caso deberían rencausar sus pretensiones y ajustarse al estado de derecho”, dijo Quispe.