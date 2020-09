Fransezze deja ATB: Tomo un paso lógico en mi carrera

Fuente: Página Siete

Paz Monasterios / La Paz

Después de ocho años en la red ATB, el presentador argentino Leonel Fransezze anunció el miércoles que dejaba la cadena de televisión. Inmerso en proyectos independientes, el conductor decidió dar un paso al costado para centrarse en su papel como productor y crear contenido propio.

“Quiero producir, quiero independizarme, en el buen sentido. Es una emancipación muy linda y así fue tomado también por los jefes del canal”, aseguró. “A veces cerrar ciclos es traumático, es doloroso y es malo. En este caso, claro que es traumático, porque un cambio siempre conlleva un trauma, pero es para bien”.

Según explicó el conductor, su salida se produce “en los mejores términos” con la cadena y “desconoce” todo lo referente a las últimas denuncias del Gobierno de Jeanine Añez contra ATB y La Razón. Y si bien admitió que el aspecto económico fue un factor en su decisión, la oportunidad de crear una productora de contenido audiovisual junto a Hans Cáceres fue lo que lo convenció para dar el salto.

“Obviamente tiene que ver con una apuesta económica, pero también tiene que ver con una apuesta creativa”, sostuvo Fransezze. “Creo que estoy tomando un paso lógico en mi carrera”.

Los detalles de este nuevo proyecto aún no están cerrados, pero se conoce que se quiere centrar en contenido para televisión, creando material propio y trayendo formatos del exterior. Entre los planes a corto plazo se encuentran un talk show, programas infantiles, algunos de concursos e incluso proyectos de sit coms.

“(Salir de ATB) es una idea que ha estado rondando en mi cabeza los últimos meses y cuando Hans me llamó con esta idea de que unamos fuerzas para producir juntos, todo tuvo sentido, todo cerró”, aseguró el argentino. “Estoy ávido por producir mis propias cosas en televisión nacional. Realmente esta productora que estamos generando va a trabajar y quiere trabajar con muchos canales. Es más, muy probablemente trabajemos con ATB también”, adelantó.

En total fueron ocho años de Fransezze en ATB, en los que pasó por diversos programas como ‘La Tarde de Todos’ y ‘Viva la mañana’. Ocho años en los que el argentino aprendió “todo” lo que sabe.

“Han sido años hermosos, que tuvieron por supuesto sus momentos duros, que coinciden con los momentos de coyuntura duros del país. Hay días que te cuestionas y dices ‘¿qué estoy haciendo aquí?’ y al día siguiente cuando recibes el cariño de la gente ya todo tiene sentido”, precisó el conductor. “Han sido ocho años de dar mucho y de recibir mucho. He aprendido todo lo que sé en ATB. He conocido y tenido grandes amigos, grandes jefes. No tengo más que agradecimiento, agradecimiento infinito”.