Fraude, estupro, terrorismo: Millares dice que Fiscalía y la Justicia son cementerio de los juicios contra Evo

La diputada nacional Lourdes Millares afirmó este lunes que luego de observar la demora de las investigaciones en el caso estupro, fraude electoral, sedición y terrorismo que pesan contra Evo Morales y otros operadores políticos del MAS, tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público se han convertido en el cementerio de denuncias y juicios contra el expresidente porque ningún proceso avanza pese a la abundante prueba que tienen en su poder.

“Entregar una denuncia o tramitar un acto de investigación en el Ministerio Público en contra de gente vinculada al MAS era entregarle el caso a autoridades que van a sepultar la denuncia, no van a investigar y van a garantizar al impunidad de los hechos; eso lo que sucedía en el pasado y eso es lo que está sucediendo ahora”, declaró a Erbol.

ijo que esto muestra que el país está frente a un solo cambio: la presidencia del Ejecutivo, ministros y viceministros, porque la estructura institucional del Órgano Judicial, Ministerio Público, la Asamblea Legislativa sigue en manos del MAS que tiene a su servicio a todo el aparato del Estado desde donde impulsa su estrategia de retoma del poder.

Para comprobar sus aseveraciones, invitó a la ciudadanía a recordar las fotografías donde aparece el señor Juan Lanchipa, actual Fiscal General del Estado, Héctor Arce y otros. Y la otra realidad es que el MAS no ha entregado los cargos judiciales a personas meritocráticas que garanticen a la población una correcta administración de la justicia.

Aseguró que el MAS entregó los más altos cargos judiciales a operadores políticos que gozaban de su confianza y responden con favores a Evo Morales.

“Que no avance el caso del fraude electoral en su momento denunciado por Carlos Mesa, y después tardíamente denunciado por el actual gobierno, no es un hecho casual. La fiscalía no quiere que avance el proceso ante el hecho que el MAS pueda ganar la elección y Evo Morales pueda volver con toda tranquilidad a nuestro país”, afirmó.

Lo mismo ocurre en el Tribunal Constitucional que ha rechazado las consultas formuladas por el Ejecutivo, entonces “estamos frente a favores que va a ida y vuelta. El TCP rechaza consultas y en la Asamblea el MAS cierra todas las denuncias en contra los magistrados del Tribunal Constitucional. En el Ministerio Público no avanzan las investigaciones y en la Asamblea, mediante el comité del Ministerio Público rechaza las denuncias en contra de Lanchipa. Aquí hay pactos de impunidad mutua, estamos frente a gentilezas recíprocas que en definitiva termina con un pacto subterraneo institucional”, manifestó.

En el caso estupro, sostuvo que la Fiscalía no está llevando adelante las investigaciones de manera eficiente pese a que existen suficientes indicios de estupro, porque hay información captada del propio celular de la presunta víctima, el flujo migratorio, la presencia de la señorita al lado de Evo Morales, el hecho que los padres de la jovencita hayan escapado del territorio es otra evidencia.

Considera que los padres de la menor debieron ser inmediatamente investigados por complicidad y encubrimiento en el tema del estupro o por trata o tráfico de menores. El hecho que esta familia haya gozado del manejo de un vehículo del Estado con un chofer pagado por la Gobernación de Cochabamba. ¡Por favor, estamos ante hechos que son más que evidentes con relación a Evo Morales!, exclamó la diputada.

Informó que la anterior semana a nivel de la Comisión de Justicia Plural, el MAS rechazo sietes juicios de responsabilidades contra altas autoridades del Órgano Judicial con argumentos de forma más que de fondo para impedir que haya juicio.

La diputada Millares exhortó a la población que solo recuperando la democracia en las urnas, los bolivianos podremos cambiar esta realidad porque la otra alternativa es continuar tolerando la impunidad que se vive todos los días en el país.