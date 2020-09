Futuro de Evo y exministros ponen en aprietos a Arce y Choquehuanca

La figura de Evo Morales y de los exministros que conformaban el “entorno” del exmandatario aún marca al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) para los comicios del 18 de octubre.

Fuente: lostiempos.com

Para el candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca, este entorno no debe volver al MAS y el expresidente Morales debe defenderse en la justicia si es que se le comprueban las numerosas acusaciones. Mientras, el candidato a la Presidencia, Luis Arce, apunta a que los exministros de ese entorno que están asilados en la Embajada de México deben recibir su salvoconducto y caminar en libertad.

“Hemos estado con el hermano Luis (Arce) en varios lugares y en todas reuniones, yo no sé, si tenemos 20 reuniones en 19 nos dice eso. Nos dicen que no tienen que volver los ministros de la anterior gestión. No pueden ellos seguir siendo ministros, no pueden seguir siendo ministros ellos. Y en todas partes, los mineros, en la clase media y en todas partes nos dicen eso a nosotros”, mencionó.

El excanciller manifestó que “las bases se quejan” de que había mucha prepotencia, “había abuso, dicen los compañeros”.

Consultado sobre el papel que tendrá el expresidente Morales si es que el MAS gana las elecciones, Choquehuanca dijo que se obedecerá “al pueblo, no a las personas”.

Dijo que “vamos a dar oportunidad a las nuevas generaciones” y que ahora comenzará “una nueva etapa del proceso de cambio, una segunda etapa” que —aseguró— será diferente a la anterior.

Admitió que se cometieron varios errores, pero que en la nueva gestión estas falencias serán subsanadas.

Sobre las denuncias de estupro que pesan sobre Morales, dijo que, si hay pruebas, se tiene que someter a la justicia y dijo desconocer cuántos hijos tuvo el expresidente durante su gobierno.

“Creo que tiene más de dos (hijos, Evo Morales), es posible que no los haya reconocido (…). No sé cuántas mujeres habrá tenido (Evo Morales durante su gobierno). Yo no puedo decir ‘tantas mujeres’; de que ha tenido mujeres, ha tenido. Yo he dicho que hay machismo, que tenemos que luchar contra eso”, señaló el excanciller en entrevista con radio Deseo.

En tanto, Arce Catacora señaló que, en caso de que gane las elecciones, brindará salvoconductos a las siete exautoridades que permanecen en la residencia de la Embajada de México en la sede de gobierno.

“Nosotros les vamos a dar el salvoconducto que han pedido, lo que este Gobierno debería haber dado hace mucho tiempo atrás. Es un simple salvoconducto para salir del país, es lo que están pidiendo los que están ahí en la Embajada de México en Bolivia”, declaró Arce, en una entrevista con Erbol.

Aseguró que, cuando el MAS llegue al Gobierno, se cumplirá la ley. “Tiene que darse salvoconducto y ellos tendrán el asilo que han pedido a México, es lo que debería ocurrir hace cuántos meses atrás”, agregó.

Sobre las denuncias que pesan contra el expresidente, dijo que Morales deberá responder ante la justicia si es que hay pruebas.

Arce dice que “pititas” están arrepentidos

El candidato presidencial del MAS Luis Arce Catacora ironizó ayer en Santa Cruz, la situación de los seguidores del Gobierno tras la renuncia de Jeanine Áñez a la candidatura presidencial, afirmando que debe haber muchas “pititas” arrepentidas a juzgar por los resultados de los 10 meses de administración transitoria.

“Me hablan de la revolución de las pititas, yo creo que debe haber muchas pititas arrepentidas ahorita. Vinieron con el discurso de democracia y estamos 10 meses sin democracia, vinieron con el discurso de que estábamos dilapidando los recursos y en 10 meses nos han demostrado y enseñado cómo se dilapidan y derrochan los recursos; entonces yo no sé de qué revolución pitita estamos hablando”, dijo.

Arce se mostró seguro de ganar las elecciones de octubre, garantizándose incluso gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa, aunque dijo no saber en qué condiciones van a recibir el Gobierno, sabiendo que hay un período sumamente complicado.

Exministros asilados

Siete exautoridades del gobierno del MAS permanecen en la residencia diplomática de México en La Paz desde noviembre de 2019. Entre ellos, los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Hugo Moldiz, Wilma Alanoca y Javier Zavaleta, además de el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic) Nicolás Laguna y el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez.

Según declaraciones de dirigentes del MAS, los exministros Quintana y Arce y el exvicepresidente Álvaro García Linera formaban parte del polémico “entorno” de Evo Morales.