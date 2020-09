Galaxy Tab S7 ideal para el teletrabajo y estudio

Para los usuarios que buscan ser más productivos, las nuevas tabletas de Samsung están diseñadas para hacer más de lo que desean y con mayores funcionalidades. El S Pen mejorado y el teclado ofrecen aún mayor eficiencia.

En Samsung, la innovación siempre fue impulsada por la misión de equipar a los usuarios con tecnología de punta que se adapte a sus necesidades. Basados en esta premisa en el segundo unpacked del año, la firma surcoreana presentó el Galaxy Tab S7 diseñada para personas que buscan formas de mantenerse productivas, conectadas y entretenidas en esta nueva era.

“Provistas con funciones de vanguardia y perfectamente integradas en el ecosistema Galaxy, la Galaxy Tab S7 apoya a los usuarios en cada momento productivo y de entretenimiento. Con el mejorado S Pen, una pantalla impresionante y un conjunto de características de creatividad, estas tablets ofrecen un amplio lienzo para dar vida a cada idea”, comenta Carolina Zamora, gerente Nacional de Marketing de Samsung Bolivia.

Un dispositivo poderoso para el trabajo

Con la tablet Galaxy Tab S7 se puede experimentar una forma más ‘Smart’ de completar las tareas diarias, donde y cuando se desee. La CPU, GPU y NPU del procesador de última generación ofrece un rendimiento mejorado, que asegura que las multitareas y las videoconferencias, sean perfectas cuando el usuario está con poco tiempo.

Basándose en casi una década de diseño e innovación técnica, las Galaxy Tab S7 vienen con un S Pen mejorado, diseñado con una punta alargada, que ofrece una experiencia natural de escritura y dibujo. El S Pen que tiene la mejor capacidad de respuesta hasta la fecha, reduce significativamente el retraso, lo que le permite escribir con precisión y exactitud en tiempo real, cuando el usuario está tomando notas, por ejemplo, durante una llamada importante. Además permite realizar firmas de documentos para su impresión a través de la tablet.

Por otro lado, el nuevo Samsung Notes es un poderoso complemento del S Pen actualizado. Ayuda a perfeccionar la toma de notas, y permite que importar un PDF sea más sencillo, además de brindar a los usuarios, la posibilidad de escribir y dibujar en la misma área. Así mismo, esta aplicación, también presenta la función de ‘Audio Bookmark’, que permitirá a los amantes de la marca, grabar conferencias o reuniones mientras escriben, y luego sincronizarlas juntas.

La Multi-Active Window perfeccionada de la Galaxy Tab S7 permite a los usuarios abrir y ejecutar hasta tres aplicaciones simultáneamente, para que pueda hacer videollamadas, monitorear correos electrónicos y tomar notas al mismo tiempo. Asimismo, si el usuario desea experimentar una interfaz similar a la de una computadora, en la tableta, puede usar el Samsung DeX para mejorar su experiencia con el versátil cobertor con teclado incorporado de Samsung.

La estrecha asociación de Samsung con Microsoft, brinda a los usuarios grandes beneficios, por ejemplo, les permite sincronizar rápidamente su Samsung Notes con Microsoft OneNote y Outlook. Así mismo, podrán descargar más de un millón de aplicaciones que están optimizadas para tabletas, y acoger la que mejor se adapte a sus necesidades.

El centro conectado de su experiencia Galaxy

Galaxy Tab S7 está diseñada para ayudar a los usuarios a trabajar sin esfuerzo en sus mismos dispositivos. Por ejemplo, al sincronizarse con Samsung Cloud, los reportes, y las notas redactadas con Samsung Notes, estarán disponibles instantáneamente en su teléfono inteligente y computadora.

En lugar de cargar archivos o imágenes a la nube y descargarlos en otro dispositivo, Samsung ‘Flow’, permite a los amantes de la marca, transferir instantáneamente lo que necesitan, entre el teléfono y la tableta. Con la función ‘Call and Text’ instalados en otros dispositivos, podrán revisar sus mensajes directamente en la tableta, cuando el teléfono está cargando y no está a su lado. Además, si no hay conexiones Wi-Fi disponibles, el recurso ‘Auto Hotspot’ le permite compartir al usuario su conectividad con otros dispositivos sin demora.

Diseño que llama la atención

Disponible en tres colores llamativos: Mystic Black, Mystic Silver y Mystic Bronze, las Galaxy Tab S7 y S7+ son dispositivos elegantes que pueden hacerlo todo. Las tabletas estarán disponibles para su compra en todos los comercios tecnológicos a nivel nacional.

Para mayor información visite la página: https://samsungplus.com.bo/one-samsung/movil/tablets