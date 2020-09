Gestora: Revelan que gobierno del MAS contrató un bufete español por $us 250 mil

Economía

viernes, 11 de septiembre de 2020 · 14:26

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó este viernes que en julio del año pasado se contrató a un consorcio de abogados españoles para recurrir a una demanda arbitral contra la empresa Sysde, que fue contratada por el gobierno del MAS para dotar a la Gestora Pública de un software.

Precisó que se contrató al grupo Uría Menéndez Abogados Asociados como el bufete de juristas que llevaría la demanda arbitral en representación de la Gestora Pública de la Seguridad Social contra la panameña Sysde, encargada de la creación del software para el funcionamiento de la institución estatal administradora de pensiones.

La autoridad reclamó que se contrate a un consorcio español por 250.000 dólares para “interpretar la ley boliviana”, debido a que el contrato con la empresa panameña se establece que las normas aplicables son las nacionales.

“Este contrato tiene dos curiosidades, primero, que el monto cobrado por el consorcio de abogados era de 250.000 dólares por el arbitraje. Segundo, ¿por qué contratan un bufete de abogados españoles, siendo que el mismo contrato entre la Gestora y la empresa Sysde establece que las normas aplicables son las bolivianas? ¿Se está trayendo españoles para que interpreten las normas bolvianas?”, dijo Melgar en Fides.

Precisó que el contrato con los juristas feneció el 31 de diciembre del año pasado y que no se contratará a ningún otro bufete hasta que se terminen las auditorías correspondientes dentro de la Gestora, que según el viceministro de Transparencia “están llegando a su fin”.

“El contrato feneció el 31 de diciembre. No se los volvió a contratar porque cuando uno va a un proceso arbitral tiene que ir con pruebas, no se va a ir con las manos vacías. No había ningún tipo de auditoría para establecer que quien tiene la culpa de todo es la empresa, por eso es que no se ha vuelto a contratar abogados hasta que se concluyan las auditorías, que ya prácticamente están en lo último”, declaró.

El Gobierno solicitó el miércoles al Ministerio Público que se anoten los bienes y se congelen las cuentas del exministro de Economía y candidato presidencial del MAS, Luis Arce Catacora, y otras exautoridades de la gestión pasada, debido a un presunto daño económico en la contratación de software para la Gestora Pública.

Entre los apuntados por el Gobirno está Mario Guillén, también exministro de Economía; Patricia Miraval y Óscar Ferrufino.