Gobierno asegura que es «imposible» volver a clases virtuales y menos a presenciales

Sociedad

miércoles, 2 de septiembre de 2020 · 23:47

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El Gobierno admitió la noche de este miércoles que es “imposible” volver a clases virtuales y menos a clases presenciales, mientras no haya garantías de contagio de coronavirus, y en esa línea expresó su esperanza porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde se encuentra en revisión la resolución de la Sala Constitucional I de La Paz, mantenga la clausura del año escolar porque de lo contrario habrá “consecuencias” para estudiantes y unidades educativas que ya tomaron decisiones.

“Desde nuestro punto de vista es difícil, casi imposible, no es viable técnicamente (volver a clases virtuales)”, aseguró el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, en el programa Noche sin treguas de Cadena A y aseguró que “en Bolivia no habrá clases presenciales hasta que el Ministerio de Salud nos diga que no habrá contagio” con el coronavirus.

El pasado 19 de agosto, la Sala Constitucional I de La Paz, en audiencia de Acción Popular, determinó dejar sin efecto la resolución que estableció la clausura del año escolar y, además, fijó un plazo de 10 días para que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, presente una política integral que garantice el derecho a la educación.

Cárdenas aseguró que la resolución de la Sala Constitucional fue enviada al TCP para su revisión constitucional y será devuelta con ratificación de la resolución o manteniendo la clausura del año escolar. “Creemos que no es fácil ni viable ni conveniente dar marcha atrás porque el fallo (de la Sala Constitucional) no es legal”, dijo.

Afirmó que si el TCP mantiene la reversión de la clausura del año escolar habrá “consecuencias” para bachilleres 2020 porque ya tomaron la decisión iniciar clases preuniversitarios hasta fin de año, en espera de sus diplomas de bachiller para luego matricularse en las universidades el 2021. Dijo que las unidades educativas, públicas, privadas y de convenio, ya tomaron decisiones administrativas y académicas.

El ministro Cárdenas anunció que en los próximos días terminará la “incertidumbre” para el sistema educativo nacional, una vez que el TCP emita un criterio sobre la resolución de la Sala Constitucional I de La Paz.