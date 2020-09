Gracias #Sucre por el cariño que nos brindan en la tierra de @YarhuiTomasa. Con …

...Jorge Tuto Quiroga , candidato presidencial por Libre21. Foto/captura PAT Erbol El candidato presidencial por la alianza Libre 21 Jorge Tuto ... Quiroga aseguró que "no ha considerado en absoluto bajar su candidatura" y ratificó su apuesta por un plan económico que prevé inyectar 8 mil millones...

elpais.bo | 20 hours ago

...El candidato presidencial por la alianza Libre 21 Jorge Tuto Quiroga aseguró que "no ha considerado en absoluto bajar su candidatura" y ratificó su... los ahorros no valen lo que valía. "Todo eso puede ocurrir si no se hace lo que digo", expresó Tuto Quiroga a quien las encuestas lo ubican con el 2 por...

Compartido: 203