Guafo: indignación en Chile por venta de «isla mapuche» en 20 millones de dólares

La isla chilena de Guafo es parte de la tierra ancestral del pueblo mapuche y un punto importante de biodiversidad.

La iniciativa ha indignado a ambientalistas e indígenas. La isla Guafo, ubicada al sur del archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, ha sido listada para la venta en un sitio multimillonario. Según informa el diario británico The Guardian, el territorio, que abarca 50.000 hectáreas, ahora se puede adquirir pagando la suma de 20 millones de dólares. El anuncio, disponible en el sitio de la empresa Private Islands Inc, informa sobre una isla «con más de 44 millas de costa, que alberga una diversa flora y fauna». Solo un faro, única construcción humana del territorio, permanece bajo el liderazgo de la Armada de Chile. Activistas denuncian la venta de la isla Los activistas ambientales denunciaron rápidamente esta apropiación del territorio y sus aguas al mejor postor. «Estamos pidiendo al Gobierno que considere regresar la isla», dijo Cristian Chiguay, lonko o líder de once comunidades Lafquenches de Quillón, uno de los grupos que conforman el pueblo nativo mapuche, que forman parte de un plan para conservar los caladeros ancestrales de la isla.

La isla de Guafo es un punto de acceso para la biodiversidad marina: hay una amplia variedad de animales marinos, que incluyen ballenas azules, ballenas jorobadas, delfines y orcas.

«La isla es el punto de entrada al Golfo de Corcovado, que es el lugar de alimentación más importante para las ballenas azules y jorobadas en la costa chilena”, dijo Yacqueline Montecinos, jefa de conservación de la biodiversidad marina de WWF, citada por el diario británico.

El medio aseguró, además, que Guafo, en manos privadas durante aproximadamente un siglo, es una de las seis islas chilenas actualmente a la venta en Private Islands Inc. Su cotización, no obstante, habría sido retirada de Sotheby’s Realty esta semana, aparentemente en medio del interés de los medios.

Como señala el diario británico, el territorio también alberga la mayor colonia de pardelas del mundo, una colonia de lobos finos australes, una población reproductora de nutrias marinas en peligro de extinción y pingüinos de Magallanes. Por el lado de la flora, el área también alberga una especie rara de árbol de Congonilla.

