Guido Áñez: ‘Que Mesa se saque el pijama y se pringue de pueblo’

Fuente: Fama Poder y Ganas

El exministro Guido Añez, desde Miami en un contacto con el programa Fama Poder y Ganas de los periodistas, Jimena Antelo y José Pomacusi, cuestionó las estrategias de los cuatro principales partidos opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Áñez relató que tuvo que salir hace 11 años debido a que el Gobierno de Evo Morales le instauró un juicio de responsabilidades por genocidio y otros delitos, siendo que él fue ministro de Agricultura y que continúa su juicio en Bolivia porque no se acabó el proceso y tampoco el gobierno Jeanine Áñez decretó una amnistía, por tanto tendrá que esperar a que se consolide la democracia, que se vayan los jueces de la dictadura y poder volver al país.

«Estoy físicamente en Miami, pero estoy con la mente y el alma con Bolivia y Santa Cruz», dijo Áñez.

Con relación a las encuestas difundidas por la empresa Ciesmori, dijo que lo interesante es que existe un 32% de ciudadanos indecisos y que con ese dato llega a la conclusión que «ningún candidato enamoró a los bolivianos». Asimismo resaltó que 7 de cada 10 bolivianos no quieren que vuelva el MAS y que las candidaturas opositoras al Movimiento Al Socialismo, equivocaron su estrategia.

Aseguró que Carlos Mesa, con su inactividad, no está pudiendo captar la votación que tuvo en la anterior elección, En cuanto a Jeanine Áñez, señaló que con la timidez con la que trata al masismo y la inseguridad dentro de sus apariciones públicas no hace que tenga la posibilidad de «enamorar al electorado». También dijo que Camacho, un líder de los hechos de octubre, lamentablemente entró a la contienda electoral con el pie izquierdo. Sobre los otros candidatos, dejó en claro que no aportarán nada en la contienda electoral.

El exministro, aseveró que Mesa tiene una campaña demasiado pasiva, ya que piensa que por el hecho de haber llevado al MAS a cometer fraude electoral, se cree con la calidad de estar predestinado a ganar las elecciones y que la ciudadanía le dé el voto útil, sin embargo eso es un error, ya que existen dos candidaturas fuertes como la de Jeanine Áñez teniendo el aparato estatal y la de Camacho que se concentra en Santa Cruz.

«Hay que sacarse la pijama y embarrarse en campaña electoral, convencer al pueblo uno a uno y pringarse de pueblo», señaló Áñez.

Agregó que no se puede esperar «empijamado» a que se le venga todo por obra y gracias del espíritu santo. Tienen que salir a hablar con la gente pese a las limitaciones que da la pandemia del coronavirus.

Criticó que Jeanine Áñez a lanzado todos sus dardos en contra de Mesa y que Camacho le da con todo a Jeanine, dejándolo solo a Luis Arce a que juegue sus cartas tranquilo esperando el voto duro el MAS.