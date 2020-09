Guillén: En 9 meses el Gobierno no hizo nada para avanzar en la arbitraje del software

Economía

jueves, 10 de septiembre de 2020 · 13:27

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Ante el anuncio del Gobierno de ampliar la denuncia en el caso de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo contra los exministros Luis Arce y Mario Guillén, éste último manifestó que durante su gestión se inició un arbitraje en el caso de la compra del software que no funcionó, pero que cuando asumió la gestión transitoria despidió a la empresa que realizaba ese proceso.

“Nosotros hemos contratado un consorcio internacional especializado en el arbitraje porque entendimos que este es un proceso que iba a llevar su tiempo y necesitamos gente que conozca de arbitraje. Ni bien sube este Gobierno, se posesiona, nombra a un gerente de la Gestora y lo primero que hace es rescindir el contrato con nuestros abogados”, explicó el exministro de Economía, Guillén, en el programa Antes del Mediodía.

Agregó que el Gobierno estaba en todo su derecho de despedir a los abogados, pero correspondían que contraten a otros para seguir el proceso de auditoría; no obstante, desde la posesión de la nueva gestión no hay avances para resarcir el daño económico.

“Por qué en nueve meses no han hecho nada en el tema de arbitraje o en estos nueve meses no hayan movido un solo dedo para que podamos implementar la Gestora. Ellos dicen los procesos de contratación están mal, digamos que tienen dudas, en estos nueve meses deberían buscar la manera de contratar del software y que la Gestora de una vez vuelva a funcionar, pero este señor (Iván) Flores no ha hecho nada”, sostuvo.

Guillén destaca que el exgerente general de la Gestora, Sergio Iván Flores, envió un informe de una supuesta auditoría sobre el caso del software al Ministerio de Economía, pero fue devuelto para subsanar ciertas observaciones. A pesar de ello, se inició el proceso penal, en la que ahora pretenden involucrar a su persona.

Para el exministro de Economía, se busca ampliar la investigación sobre la compra del software a su persona y al candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, para tapar un daño económico provocado al fondo de la renta dignidad en la gestión de Flores, que, según sus datos, produjo un daño económico de 10 millones de bolivianos.

Añadió que le parece una exageración que se pretenda congelar sus cuentas, cuando el proceso en su contra es por incumplimiento de deberes.

“Creo que por la mala información de la Gestora o de mal análisis de un informe que presenta el gerente de ese entonces (Flores) a este Gobierno, este Viceministerio (de Transparencia) te inicia un proceso penal. Cuando uno analiza por qué te está iniciando un proceso realmente no tiene ni pies ni cabeza ( ). No quiero entender que esto sea una cortina de humo”, apuntó Guillén al referirse al fondo de la Renta Dignidad.