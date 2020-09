Hallan cadaver en el lago del Palacio de Kesington

Un cadáver recuperado de un lago ornamental frente al Palacio de Kensington, donde viven el príncipe William y Kate Middleton cuando se encuentran en Londres, aún no ha sido identificado.

Si bien el Palacio de Kensington cuenta con uno de los jardines y parques más bellos de Londres. El fin de semana pasado, hubo horror cuando se corrió la voz de que un cuerpo de una mujer había sido recuperado del lago ornamental frente al palacio.

El cuerpo que fue sacado del ‘Round Pond’ el pasado sábado por la mañana. Al principio, se creyó que se trataba de la artista Endellion Lycett Green, de 51 años, a quien sus amigos y familiares conocen como Delli, había estado desaparecida durante una semana y la Policía Metropolitana había hecho pedidos públicos de ayuda para encontrarla, según el Daily Mail.

Afortunadamente, Green fue encontrada con vida esta semana.

«Mi hermana Endellion está viva, sana y salva», dijo su hermano John Lycett Green en un mensaje compartido. “Gracias a todos por el apoyo y el amor que demostraron por Delli y su familia. RIP al alma que se encontró en Kensington Round Pond el sábado por la mañana”.

Lo cierto es que a una semana después del hallazgo, el cuerpo encontrado en el estanque permanece sin identificar. Los funcionarios de Scotland Yard dijeron al Daily Mail que no se cree que la muerte sea sospechosa y que la investigación está en curso.

El portavoz también dijo que se contactó a la familia de Endellion «como parte de las investigaciones para establecer la identidad del fallecido».

Recordemos que entre los residentes del Palacio de Kensington, se incluyen el duque y la duquesa de Cambridge y sus hijos, así como la princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank.