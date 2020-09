Hay marcas que pagan a tuiteros por responder a sus virales con una mención (en lugar de publicitar su Instagram)

Si pensamos en promociones y hacer dinero en redes sociales, seguramente nos vengan a la mente cuentas con cientos de miles de seguidores. Es algo cada vez más habitual, y en los últimos años hemos visto cómo las marcas cada vez se apoyan más en los influencers para publicitar sus productos.

De todos modos, no es necesario tener un gigantesco número de seguidores para conseguir que los anunciantes inviertan dinero en tu contenido. En Bloomberg han hablado con varias cuentas de Twitter que están consiguiendo hacerlo, y son perfiles con unas cifras bastante humildes.

Es el caso de @BirdExecutive, una cuenta que actualmente tiene 8.100 seguidores y que es propiedad de Blake Forbes, un estudiante de 20 años de edad que reside en Austin (Minnesota).

Como vemos, son bastantes seguidores, pero es una cifra muy modesta si la comparamos con cuentas que tienen decenas de miles, cientos de miles o millones de seguidores. A pesar de no estar en el Olimpo de los influencers, Forbes asegura que ya ha conseguido llevar a cabo varias campañas con marcas, que le han proporcionado desde 30 a 200 dólares.

Si analizamos su perfil de Twitter, veremos que está plagado de memes y bromas que empiezan la mayoría de las ocasiones con «cuando» o «yo». También, como no puede ser de otra manera, uno de sus gags recurrentes tiene que ver con el 2020 y lo complicado que está siendo este año.

Recordamos que tiene poco más de 8.000 seguidores, pero algunos de sus tweets han llegado a conseguir más de 145.000 retweets o 356.000 likes (como el ejemplo de la apisonadora que aparece debajo).

What my back needs pic.twitter.com/xaX7QTciHy

Para conseguirlo, Forbes se apoya en cuentas de amigos para compartir este contenido. Conjuntamente suman decenas de miles de seguidores y, gracias a esta estrategia, consiguen que muchos tweets se vuelvan virales.

Reconoce que «no es una forma de ganar mucho dinero», y asegura que es «sólo un extra». Un dato a tener en cuenta es que la mayoría del contenido que comparte no es de su propiedad y, en algunos casos, tampoco es el autor de los memes. Volviendo al tweet de la apisonadora, esta imagen fue compartida por @meowshee tres semanas antes que él.

Anthony Trucco trabaja a tiempo completo como analista de negocios para Northrop Grumman, pero en sus ratos libres se dedica a crear contenido viral centrado en un personaje muy conocido: Bob Esponja.

My mom: «What have you been doing the entire morning?»

Me: pic.twitter.com/5tvunUcmRk

— Anthony Trucco (@anthonytrucco) May 30, 2020