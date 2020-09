Horóscopo del miércoles 09 de setiembre de Josie Diez Canseco

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Aclararás de una vez por todas asuntos pendientes con alguien que ya es parte de tu pasado, hoy te sentirás libre para empezar una nueva relación sentimental. Habrá conversaciones con tus superiores que tendrán muy buenos resultado para ti. Número de suerte 2.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Estarás muy inspirada en el amor, sorprenderás a tu pareja con tus detalles y vehemencia, y seguirá con entusiasmo tus iniciativas. No dejes para después actividades que puedes realizar hoy, de lo contrario se te complicará el trabajo. Número de suerte 20.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): El amor y la aventura se combinarán para hacer excitante tu día, vivirás experiencias nuevas e inolvidables junto a esa persona que te gusta. Pensarás en cambiar de trabajo, pero no lo comentes con nadie hasta estar seguro de haberlo encontrado. Número de suerte 3.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Esa persona que parecía no darse cuenta de tu interés, demostrará que te corresponde, hoy empezarán a hacerse realidad tus ilusiones. Estas despilfarrando tu dinero en asuntos sin importancia, ten cuidado, más adelante lo necesitarás. Número de suerte 5.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): El amor te inspira y te llena de buenos sentimientos, te mostrarás solidaria y generosa con todos, especialmente con tus seres queridos. Un dinero inesperado te pondrá de buen humor y será la solución a tus problemas. Número de suerte 17.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Estarás nerviosa e impaciente y tu relación sentimental se verá afectada, hoy preferirás estar sola para evitar más problemas, tu pareja estará de acuerdo con tu decisión. La presión en tu trabajo será grande, trata de cumplir con todo y te evitarás problemas con tus superiores. Número de suerte 15.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Empezarás a compartir con tu pareja mucho más que sentimientos, hoy harán planes para ayudarse mutuamente con sus proyectos y se sentirán más unidos que nunca. Por un descuido podrías perder dinero, toma tus precauciones. Número de suerte 6.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): El amor y apoyo de tu pareja te dan estabilidad, hoy recuerdos del pasado volverán a tu mente, pero ya no te perturbarán y te sentirás segura de tus sentimientos. Pensarás en abrir un negocio propio y buscarás asesoría. Número de suerte 14.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Estás en una etapa de renovación, buscarás cambios para hacer más estable tu relación sentimental, hoy hablarás con tu pareja de tus sueños e ilusiones y contarás con su apoyo. Las cosas en el trabajo no saldrán como lo esperabas, pero no debes darte por vencida. Número de suerte 16.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): La incertidumbre quedó atrás y estás viviendo un gran momento sentimental, hoy escucharás de la persona que amas las palabras que anhelabas. Las felicitaciones por tu desempeño no se harán esperar, disfrútalas, pero sin descuidar tus obligaciones. Número de suerte 9.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Te sentirás sola e incomprendida, olvídate del orgullo y deja fluir tus sentimientos, si hablas con el corazón terminarán tus penas y reconquistarás a la persona que amas. Pensarás en redecorar tu hogar y pedirás un préstamo económico, no te precipites, el dinero que esperas llegará. Número de suerte 11.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Tu situación sentimental no mejora a pesar de tus esfuerzos, hoy decidirás no dar más oportunidades, dejarás atrás la etapa de desamor y le darás otro rumbo a tu vida afectiva. Una visita al médico no te caería nada mal, y tómate un pequeño descanso de tus actividades. Número de suerte 20.